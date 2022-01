Koblenz – ÖPNV: Koveb erweitert Notfahrplan – Linie 10 verkehrt stündlich nach Arzheim

Koblenz – ÖPNV: Seit Freitag gilt der streikbedingte Notfahrplan der koveb (nachzulesen unter www.koveb.de). Gefahren werden die Linien 2, 3/13, 5, 6, 8, 9 und der Schüler-Sonderverkehr.

Ergänzend wird ein reduziertes Fahrtangebot der Linie 10 nach Arzheim realisiert, von Montag bis Freitag im Stundentakt.

Der Notfahrplan der Linie 10 im Einzelnen:

* ab Arzheim / In der Strenge: 6:20 / 7:20 / 8:20 / 9:20 / 10:20 / 11:20 / 12:20 / 13:20 / 14:20 / 15:20 16:20 / 17:20 / 18:20 / 19:20

* an Bf Stadtmitte/Löhr-Center: 6:40 / (…) / 19:40

* ab Bf Stadtmitte/Löhr-Center: 6:48 / 7:48 / 8:48 / 9:48 / 10:48 / 11:48 / 12:48 / 13:48 / 14:48 / 15:48 / 16:48 / 17:48 / 18:48

* an Arzheim / In der Strenge: 7:14 / (…) / 19:14

Im Übrigen gilt weiterhin der bereits kommunizierte Notfahrplan.

Über Änderungen im Betrieb informieren wir aktuell unter www.koveb.de und in unserem Verkehrs-Newsletter.

Bitte beachten Sie: Es ist nicht möglich, den aktuellen Notfahrplan an den rund 600 Bushaltepunkten im Stadtgebiet Koblenz aushängen. Dafür bitten wir um Verständnis!

Stadt Koblenz