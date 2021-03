Koblenz – Umwelt: Der im digitalen Format stattfindende vhs-Kurs „Klimafit“ hat aktuell noch freie Plätze. An sechs Online-Abenden (Start 23.03.2021, Ende 08.06.2021) werden die Grundlagen des Klimawandels und seine Folgen für Koblenz wissenschaftlich fundiert und interaktiv vermittelt. Der Kurs zeigt, welche Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen in unserer Stadt dringend erforderlich sind und gibt konkrete Anregungen.

Diese Weiterbildung richtet sich an Akteure in der Kommune, Gestalter wie Energieberater oder Stadtplaner, Menschen aus Berufszweigen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, Aktive im Ehrenamt und alle, die ihre Kenntnisse zum Thema Klimawandel und Klimaschutz vertiefen möchten. Die Teilnehmer/innen erhalten ein Zertifikat als ehrenamtliche/r Multiplikator/in im Klimaschutz. In Kooperation mit WWF, REKLIM, gefördert durch die Robert Bosch Stiftung und die Klaus Tschira Stiftung gGmbH.

Der Kurs wird durch Christian Kotremba geleitet, der über 1 Jahr (bis Februar 2021) die Stadt Koblenz in Fragen der Klimaanpassung im Kontext des Projekts „KlimawandelAnpassungsCOACH RLP“ beraten hat. Dagmar Körner (Klimaschutzbeauftragte, Stadt Koblenz) gibt an 2 Abenden Einblicke in Klimaschutzaktivitäten der Stadt.

Interessierte können sich über die Webeseite der vhs anmelden: www.vhs-koblenz.de/programm/gesellschaft.html/kurs/485-C-7409405/t/klimafit-klimawandel-vor-unserer-haustuer-was-kann-ich-tun.

Hier sind auch die weiteren Abendtermine einsehbar.

