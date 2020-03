Kreis Mayen-Koblenz – Coronavirus: Fieberambulanzen sind effektiv

KREIS Mayen-Koblenz – Die Fieberambulanzen in Koblenz und Mayen werden gut angenommen. Die Bürger, die mit infizierten Coronapatienten direkten Kontakt hatten und Symptome aufweisen, sind sich ihrer Verantwortung bewusst und kommen dem Aufruf rege nach, die Fieberambulanzen aufzusuchen.

Seit Start der beiden Fieberambulanzen sind bis zum Zeitpunkt Mittwoch, 15.30 Uhr, insgesamt in Koblenz 255 und in Mayen 85 Personen vorstellig geworden. Davon wurden in Koblenz 123 und in Mayen 58 Abstriche genommen. Die Untersuchungen in den Fieberambulanzen laufen zügig ab. Innerhalb einer Stunde können bis zu 20 Personen untersucht werden. Alle Proben wertet das MVZ für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie Koblenz-Mittelrhein aus. Dort wurde extra Personal abgestellt, um eine zügige Abarbeitung zu gewährleisten. Stadt und Landkreis zeigen sich sehr dankbar dafür.

Neben den sechs bereits bekannten Coronafällen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz (5 in der Stadt Koblenz und 1 im Landkreis), sind seit Kurzem zwei neue positive Fälle bekannt. Dabei handelt es sich um einen Mann aus dem Landkreis und eine Frau aus Koblenz. Beide Personen stehen in keinem Zusammenhang zu den bereits bekannten Infizierten und sind nicht in den eingerichteten Fieberambulanzen getestet worden.

Zügig läuft derweil die Beantwortung der Fragen an die Hotline 0261/108-730 und an corona@kvmyk.de ab. Bis Mittwochnachmittag sind mehr als 2500 Anrufe beim Bürgertelefon eingegangen. Die Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 16 Uhr erreichbar. Darüber hinaus können Bürger ihre Fragen auch besagte E-Mail-Adresse stellen.

Information:

Die Fieberambulanzen befinden sich auf dem Parkplatz vor dem Stadion Oberwerth in Koblenz und am Schützenplatz (Bürresheimerstraße) in Mayen.

Öffnungszeiten in Koblenz:

Montag – Sonntag: 8 – 17.30 Uhr;

–> Änderungen vorbehalten!

Öffnungszeiten in Mayen:

Montag – Sonntag: 10 – 15 Uhr

–> Änderungen vorbehalten!

