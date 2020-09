Lahnstein – Hexenturm und Stadtmauerhäuschen öffnen am 11. Oktober 2020

Erstellt in

Besichtigungen und Führungen unter strengen Auflagen möglich.

Lahnstein – In diesem Jahr ist vieles anders, auch der Hexenmarkt in Lahnstein fällt aus. Dennoch soll die Möglichkeit bestehen, am Sonntag, den 11. Oktober 2020 den Hexenturm und das Stadtmauerhäuschen unter strengen Auflagen zu besichtigen, wie es auch beim Lahnsteiner Denkmaltag im September gut angenommen wurde.

Das Stadtmauerhäuschen in der Hintermauergasse ist von 14.00 bis 18.00 Uhr für jeweils zwei Besucher oder einen Hausstand zur Besichtigung geöffnet. Auch hier wird der Einlass nur mit Mund- und Nasenschutz gewährt.

Außen bietet der Förderkreis Stadtmauerhäuschen wieder zahlreiche Kürbisse gegen eine Spende an.

Auch der Hexenturm am Salhofplatz wird von 14.00 bis 18.00 Uhr begehbar sein. Hier beginnen Führungen mit Stadtarchivar Bernd Geil immer zur vollen Stunde vor dem Turm – die Teilnehmerzahl ist jedoch auf sieben Personen begrenzt. Um Warteschlangen zu vermeiden, werden Teilnehmerkarten mit fester Uhrzeit ab 13.45 Uhr ausgegeben.

Das Verlies (Erdgeschoss) mit der Abteilung zur Vor- und Frühgeschichte kann durchgängig von sieben Personen betreten werden.

Gemäß der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung werden bei allen Einrichtungen die Kontaktdaten erfasst. Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden. Die geltenden Abstandsregelungen sind einzuhalten.

