Landeshauptstadt Magdeburg – Coronavirus AKTUELL: Kassenärztliche Vereinigung verlegt Fieberambulanz in die Innenstadt

Erstellt in

In enger Abstimmung mit dem Gesundheits- und Veterinäramt.

Magdeburg (ST) – Die bislang im Medico-Center in der Leipziger Straße betriebene Fieberambulanz ist in die Brandenburger Straße verlegt worden. Einsatzkräfte des THW sowie Mitarbeitende des Gesundheits- und Veterinäramtes sowie der Kassenärztlichen Vereinigung richteten die neue Ambulanz am Freitag ein. Offiziell nimmt sie morgen ihren Dienst auf.

Amtsarzt Dr. Eike Hennig dazu: „In den vergangenen Tagen ist immer deutlicher geworden, dass sich die Patientenströme vermischen und wir die Verdachtsfälle der ‚Covid-19‘-Erkrankten nicht von den übrigen Erkrankten räumlich gut trennen können. Deshalb haben wir in Abstimmung mit dem Kommunalen Gebäudemanagement eine Sporthalle in der Brandenburger Straße 8 als neue Fieberambulanz herrichten lassen.“

Die Fieberambulanz ist für Patient*innen gedacht, bei denen der Verdacht auf eine „Covid-19“-Erkrankung besteht und die vom Gesundheitsamt oder ihrer Hausarztpraxis dorthin geschickt werden. Infrage kommen zudem Menschen, die entweder Kontakt zu Infizierten hatten oder aus einem Corona-Risikogebiet zurückgekehrt und krank sind. Besteht ein begründeter Verdacht, wird telefonisch ein Termin für den Besuch in der Ambulanz vereinbart und dem/ der Patient*in mitgeteilt.

Mehrere Ärzt*innen sowie das medizinische Fachpersonal der Fieberambulanz betreuen diese Verdachtsfälle und nehmen Abstriche aus dem Rachenraum vor. Nachdem die Proben im Labor angekommen sind, liegen Ergebnisse nach etwa 24 bis 48 Stunden vor. Bis zum Erhalt des Ergebnisses sollten die getesteten Personen den Kontakt zu anderen Menschen unterlassen und konsequent zu Hause bleiben.

Sollte der Bedarf an Tests noch größer werden, könnte in der kommenden Zeit eine weitere Sporthalle im Innenstadtbereich zu einer zweiten Fieberambulanz umgebaut werden.

