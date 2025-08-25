Landeshauptstadt Saarbrücken und ADFC laden zu Entdeckungstour per Rad durch den Bezirk West ein – Die Landeshauptstadt Saarbrücken stärkt den Radverkehr und bietet gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) auch dieses Jahr wieder Entdeckungstouren mit dem Fahrrad durch verschiedene Saarbrücker Stadtteile an.
Das Angebot ist kostenlos und eignet sich für alle, die Saarbrücken per Rad kennenlernen wollen. Teilnehmen können sowohl Interessierte, die neu in der Stadt sind, als auch Bürgerinnen und Bürger, die schon länger in der Landeshauptstadt wohnen.
Die nächste und für dieses Jahr letzte Entdeckungstour findet am Sonntag, 7. September, 14 Uhr, im Bezirk West statt. Die Gruppe trifft sich am Markthallendach am Burbacher Markt. Unter der Leitung von Thomas Fläschner führt die Route durch die Stadtteile Burbach, Altenkessel, Klarenthal und Gersweiler. Die rund 16 Kilometer lange Tour dauert mit Pausen etwa zwei Stunden.
Infos zur Anmeldung
Wer bei den Entdeckungstouren mitfahren möchte, muss sich vorab über die Website des ADFC Saar unter www.saarland.adfc.de/aktuelles anmelden. Dort gibt es auch weitere Infos und Hinweise zu den Touren. Es ist ebenfalls möglich, sich beim ADFC per E-Mail an in**@*******ar.de oder telefonisch unter der Nummer +49 681 45098 anzumelden und sich über die Touren zu informieren.
Weitere Informationen zum Thema Radfahren in Saarbrücken gibt es unter www.saarbruecken.de/radfahren.
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken