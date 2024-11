Landeshauptstadt Saarbrücken vergibt zum dritten Mal Preise im Wettbewerb „FAIRnünftiges Unternehmen“

FAIRnünftiges Unternehmen, Saarbrücken – Am Montag, 11. November, fand im Festsaal des Rathauses St. Johann die Preisverleihung des Wettbewerbs „FAIRnünftiges Unternehmen“ statt.

Der Wettbewerb hat das Ziel, Unternehmen aus Saarbrücken sichtbar zu machen, die sich für Fairness und Nachhaltigkeit einsetzen, und ihre vorbildlichen Beispiele aus der Praxis zu würdigen. Gleichzeitig sollen weitere Unternehmen dazu motiviert werden, sich für eine nachhaltigere Wirtschaft zu engagieren.

Oberbürgermeister Uwe Conradt: „Mit dem Wettbewerb ‚FAIRnünftiges Unternehmen‘ fördern wir eine nachhaltige Wirtschaft und unterstützen Unternehmen, die in unserer Region mit gutem Beispiel vorangehen. Sie zeigen, wie man wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung verbinden kann. Ihr Engagement ist ein Vorbild und ein Ansporn für andere.“

Bürgermeisterin Barbara Meyer: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Kreativität und Einsatz die teilnehmenden Unternehmen in ihre nachhaltigen Konzepte stecken. Sie gestalten eine zukunftsfähige Wirtschaft für Saarbrücken, die auf Verantwortung und Fairness basiert. Wir danken allen Teilnehmenden für ihr Engagement und ihren wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Stadt.“

Die teilnehmenden Unternehmen hatten im Rahmen der Preisverleihung auch die Gelegenheit, auf der neuen „Fairen Messe“ ihre Produkte, Dienstleistungen und ihr nachhaltiges Engagement zu präsentieren und sich mit anderen Akteurinnen und Akteuren zu vernetzen.

Die Gewinner in der Kategorie „Fortgeschrittene“

In der Kategorie „Fortgeschrittene“, in der Unternehmen für fortgeschrittenes Engagement in den Bereichen Fairer Handel, Nachhaltigkeit, lokales und soziales Engagement sowie Digitalisierung ausgezeichnet werden, ging der erste Platz an das Restaurant „Café Kostbar“. Es überzeugte die Jury mit seinem umfassenden Engagement und seiner führenden Rolle in der Vernetzung von rund 20 Akteurinnen und Akteuren im Nauwieser Viertel.

Der zweite Platz ging an den Unverpackt-Laden Saarbrücken, der zahlreiche nachhaltige Initiativen unterstützt, am World Cleanup Day teilnimmt und mit seinem Geschäftsmodell den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bietet, zur Vermeidung von Verpackungsmüll beizutragen.

Die Digitalagentur Ergosign GmbH belegte den dritten Platz. Sie setzt auf Ökostrom, unterstützt gemeinnützige Organisationen und fördert nachhaltige Mobilität für ihre Mitarbeitenden, etwa durch das Deutschlandticket und subventionierte Jobräder. Ergosign arbeitet nicht nur intern an mehr Nachhaltigkeit, sondern unterstützt auch Kundinnen und Kunden durch digitale Anwendungen, die Effizienz steigern und den Ressourcenverbrauch reduzieren.

Die Gewinner in der Kategorie „Einsteiger“

In der Kategorie „Einsteiger“, in der Unternehmen ausgezeichnet werden, die erste Schritte in Richtung Fairer Handel und Nachhaltigkeit unternehmen, ging der erste Platz erneut an die Pikon AG. Die Firma zeigt eine kontinuierliche Verbesserung ihres nachhaltigen Engagements und erstellt einen Nachhaltigkeitsbericht.

Den zweiten Platz in dieser Kategorie belegte Los Paladines, ein Sozialunternehmen, das Kunst, Integration und Nachhaltigkeit zu seinen Stärken macht.

Lilli’s Kuchenwerkstatt erreichte den dritten Platz. Das Lokal überzeugte durch ein breites Angebot an fairen, biologischen, veganen und regionalen Produkten.

Beratungsangebote und Preise für alle Teilnehmenden

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 17 Unternehmen für den Wettbewerb beworben. Die jeweils Erstplatzierten beider Kategorien erhalten unter anderem ein professionelles Video-Reel, um das Engagement ihres Unternehmens weiter bekannt zu machen. Alle teilnehmenden Unternehmen profitieren zudem von Beratungsangeboten in den Bereichen Kundenkommunikation, Kreislaufwirtschaft und Social-Media-Strategien. Die Beratung wird von East Side Fab, Saaris und dem August-Wilhelm Scheer Institut angeboten.

Partner des Wettbewerbs

Der Wettbewerb „FAIRnünftiges Unternehmen“ ist ein Projekt des Amts für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt Saarbrücken, unterstützt von der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Saarbrücken, der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes, der Arbeitskammer des Saarlandes, der Fairtrade Initiative Saarland, der Saaris GmbH, dem Europäischen Netzwerk zur Förderung von nachhaltigem Tourismus Ecotrans e.V., Mehr Wert e.V., dem August-Wilhelm Scheer Institut sowie East Side Fab.

Weitere Informationen

Eine vollständige Liste der „FAIRnünftigen Unternehmen“ 2024 und weitere Informationen gibt es online unter www.faires.saarbruecken.de.

***

Text: i.A. Marie Ehrlich, Marketing und Kommunikation – Landeshauptstadt Saarbrücken – der Oberbürgermeister