Song-Vorstellung: Sonia Liebing – Sag Ihr Nichts Von Mir

Sonia Liebing – Sag Ihr Nichts Von Mir – Was, wenn man den Partner der besten Freundin plötzlich mit anderen Augen sieht? Und ein Feuer, das keiner leugnen kann, aufkommt, sobald die Blicke sich kreuzen? Dann treffen verbotene Träume auf pure Scham. Und prickelnde Sehnsucht auf eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Dabei bleibt am Ende eines: eine verzweifelte Bitte, die Sängerin SONIA LIEBING in ihrer neuen Single in ein Popschlager-Gewand mit intensiver Message hüllt: SAG IHR NICHTS VON MIR.

Mit SAG IHR NICHTS VON MIR beweist SONIA LIEBING auf ein Neues, dass tanzbare Sounds und emotionale Botschaften sich nicht ausschließen. Im Gegenteil: Denn mit ihrem neuesten Track – inhaltlich angelehnt an den 1983 erschienenen Vicky-Leandros-Song „Grüße an Sarah“ – widmet sich die 35-Jährige einer Situation, in die jeder Mensch geraten kann – denn Gefühle machen auch vor einer engen Freundschaft keinen Halt.

Mit ihrem unverkennbaren SONIA-LIEBING-Sound steht die Kölnerin für echte Gefühle – und scheut sich dabei nicht, auch jene Herzensthemen anzusprechen, die weh tun. Weil sie Freundschaften gefährden, Beziehungen entzweien und liebe Menschen verletzen können. Umso intensiver sind die von SONIA LIEBING, TIM PETERS und SEBASTIAN WURTH geschriebenen Lyrics, die auf einen mitreißenden Sound treffen und eine nahbare, gefühlvolle Sängerin zeigen, die ihr Herz auf der sprichwörtlichen Zunge trägt.

Sag ihr nichts von mir – Der neue Schlager-Hit von Sonja Liebing

Für ihren Mut, pikante Themen aus der Tabuzone zu holen, ohne dabei ihre typische Leichtigkeit zu verlieren, lieben die Fans ihre SONIA LIEBING. Dafür stehen 90k Instagram- und 41k TikTok-Follower*innen – von mehr als 320k monatlichen Spotify-Streams ganz zu schweigen. Kurzum: Bei SONIA LIEBING geht es um die Liebe in all ihren Facetten. Auch, wenn dabei manchmal Grenzen überschritten und Gefühle verletzt werden.

Text Song-Vorstellung: Sonja Liebing via SA Promotion