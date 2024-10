LPI-SHL: Betrunken zur Polizei gefahren

Posted in

Meiningen (ots) – Ein 56-jähriger Autofahrer erschien Donnerstagnachmittag in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in der Leipziger Straße in Meinigen.

Während des Gesprächs mit den Polizisten fiel diesen deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann auf.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille und auch der gerichtsverwertbare Test bestätigte den Wert von über 0,5 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und den 56-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.