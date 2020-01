Ludwigsburg / Heilbronn / Sinsheim – Verfolgungsfahrt geliefert: Vier verletzte Polizeibeamte sind die Bilanz

Erstellt in

Ludwigsburg / Heilbronn / Sinsheim (BW) – Vier verletzte Polizeibeamte und ein Festgenommener waren das Ergebnis einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn am Mittwochmorgen. Kurz vor 6.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug auf der A 81 im Bereich Zuffenhausen, dessen Fahrer „wie ein Irrer“ in Richtung Heilbronn rase.

Das Licht an dem Citroen Berlingo mit nierderländischem Kennzeichen war ausgeschaltet. Der zunächst Unbekannte überholte sogar auf dem Standstreifen und wurde von Streifenwagen verfolgt. Die Fahrt ging bis zum Weinsberger Kreuz und von dort auf der A 6 weiter in Richtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch konnten zwei Streifen der Verkehrspolizei Weinsberg und des Polizeireviers Neckarsulm den Flüchtenden stoppen, der seinen Wagen quer zur Fahrbahn anhielt, so dass die A6 einige Zeit gesperrt werden musste.

Der 33-Jährige mit niederländischer Staatsangehörigkeit wurde überwältigt und festgenommen. Bei der Festnahme wehrte er sich heftigst. Alle vier Polizisten und Polizistinnen wurden dabei verletzt. Wie schwer, ist noch nicht klar. Der Festgenommene erlitt leichte Verletzungen. Warum er diese Fahrt veranstaltete ist unklar. Eventuell liegt der Grund darin, dass er unter Drogeneinfluss stand.

Der Mann ist als Drogenkonsument bekannt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Im Einsatz waren Polizeistreifen der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Heilbronn und Mannheim.

Polizeipräsidium Heilbronn