Auskunft telefonisch oder per E-Mail erhältlich – Anmeldung bis 21. Januar 2021 möglich.

Lübeck (SH) – Der für den 13. Januar 2021 geplante Informationsabend für die Prüfungen für Schülerinnen und Schüler ohne Schulverhältnis des Ersten Allgemeinbildenden Schulabschlusses (ESA) und Mittleren Schulabschlusses (MSA) 2021 fällt aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen aus.

Alternativ sind Informationen telefonisch unter der Rufnummer (0451) 122 – 82410 oder per E-Mail an nicole.voelschow@schule-roter-hahn.de erhältlich. Gern können auch Einzelgesprächstermine vereinbart werden.

Weitere Informationen sind online abrufbar unter https://schuleroterhahn.lernnetz.de/

Anmeldeformulare können beim Schulamt in der Hansestadt Lübeck per Email an luebeck@schulamt.landsh.de oder telefonisch unter der Rufnummer (0451) 122 – 4094 angefordert werden. Abgabeschluss für die vollständigen Anträge nebst Unterlagen in Schriftform ist der 21. Januar 2021 im Schulamt, Kronsforder Allee 2-6, 23562 Lübeck (Briefkasten im Verwaltungszentrum).

Verspätete oder unvollständige Anträge werden nicht berücksichtigt.

***

Stadt Lübeck