Mainz – Abtrennung Gasanschluss: Eine Spur auf Kaiserstraße rheinwärts auf Teilstück nicht befahrbar – Passieren möglich

Mainz – Verkehr: (rap) In der Kaiserstraße in der Mainzer Neustadt erfolgt vom 27.07.2020 bis 07.08.2020 die Sperrung der rechten Fahrspur der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rhein auf der Höhe Haus-Nr. 76-78

Der Verkehr wird zweispurig an der Baustelle verschwenkt werden. Grund der Baumaßnahme ist die Abtrennung eines Gasanschlusses an der Christuskirche durch die Mainzer Netze GmbH.

***

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Marc André Glöckner, Abteilungsleiter und Pressesprecher der Stadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz