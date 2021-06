Mainz – Corona-Aktuell 31.05.2021: (gl) Aufgrund sinkender Inzidenzwerte lockert der Verwaltungsstab der Landeshauptstadt Mainz die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Coronavirus-Infektionen.

In den letzten Wochen ist die die 7-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt Mainz kontinuierlich gesunken. Seit einigen Tagen liegt sie stabil um die 50. Der Verwaltungsstab der Landeshauptstadt Mainz passt deshalb die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Coronavirus-Infektionen an und erlässt hierfür eine neue Allgemeinverfügung:

Die Maskenpflichtzone am Rheinufer läuft mit Ablauf des 1. Juni 2021 aus.

Aufgrund der weiteren Lockerungen für Handel und Gastronomie und der damit verbunden stärkeren Frequentierung der Innenstadt, bleibt die dortige Maskenpflichtzone bestehen. In den Fußgängerzonen der Altstadt sowie auf dem Bahnhofsvorplatz gilt von 8.00 bis 18.00 Uhr deshalb weiterhin eine Maskenpflicht an allen Tagen außer an Sonntagen und Feiertagen.

Oberbürgermeister Michael Ebling: „Ich freue mich, dass die Infektionszahlen kontinuierlich sinken und die Anzahl der Schutzimpfungen vor dem Coronavirus weiter steigen. Dieser positiven Entwicklung wollen wir Rechnung tragen und lockern deshalb die städtischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Coronavirus-Infektionen. Mit der Aufhebung der Maskenpflicht am Rheinufer bekommt der Alltag der Mainzer:innen wieder ein Mehr an Leichtigkeit und Lockerheit – das #mainzgefühl kann schrittweise wieder zurück kommen.“

Die neue Allgemeinverfügung wird morgen im städtischen Amtsblatt veröffentlicht und tritt damit ab Mittwoch, 2. Juni 2021, 0.00 Uhr, in Kraft.

Der Verwaltungsstab der Landeshauptstadt Mainz wird die Entwicklung bei der Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen weiterhin kontinuierlich beobachten und die beschlossenen Maßnahmen entsprechend anpassen. Der Verwaltungsstab tritt dazu in engen zeitlichen Abständen zusammen.

Aktuelle Informationen der Stadtverwaltung Mainz zu den Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionen unter www.mainz.de/coronavirus.

