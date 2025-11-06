Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Martinsumzüge in NRW abgesagt – Wenn Sicherheit die Laternen löscht

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Martinsumzüge-in-NRW-abgesagt

Martinsumzüge in NRW abgesagtWenn Sicherheit die Laternen löscht – Nicht überall bleibt St. Martin in diesem Jahr aus – doch vielerorts wird es spürbar stiller. Der Martinstag, der traditionell am 11. November gefeiert wird, steht 2025 in vielen Städten Nordrhein-Westfalens im Schatten von Sicherheitsauflagen und Kostenexplosionen.
Mehrere Martinsumzüge wurden abgesagt oder stark verkleinert. Die Gründe sind überall die gleichen: steigende Anforderungen, Personalnot und vor allem hohe Kosten für Sicherheitsauflagen und Sicherheitskonzepte.
Eine Tradition droht, an Bürokratie und Budgetgrenzen zu scheitern.

Tradition unter Druck

In Brühl wurden drei von 18 geplanten Martinszügen gestrichen – aus Sicherheitsgründen. In Essen fiel der traditionsreiche Zug im Grugapark ganz aus, ersetzt durch ein kleineres Martinsfest. Und in Leverkusen finden zwar noch einige Züge statt, doch viele Kitas und Schulen haben ihre Umzüge gestrichen oder verkleinert.
Das Ergebnis: Nur noch rund die Hälfte der einst bunten Martinslichter wird in diesem Jahr durch die Straßen ziehen.

Sicherheitskonzepte kosten – und zwar viel

Hinter den Absagen steckt kein Desinteresse, sondern ein wachsender finanzieller und organisatorischer Druck. Genehmigungen, Fluchtpläne, Sicherheitsdienste und Verkehrssperrungen – all das verursacht Kosten, die ehrenamtliche Veranstalter oder kleine Einrichtungen kaum noch stemmen können.
Einige Kommunen verlangen inzwischen detaillierte Sicherheitskonzepte selbst für Kinderumzüge. Was früher von Eltern mit Herzblut organisiert wurde, wird heute zum bürokratischen Kraftakt.

Ein flackerndes Licht im Schatten der Angst

Die jüngsten Absagen passen in ein größeres Muster. Erst vor wenigen Tagen wurde der erste Weihnachtsmarkt in Deutschland aus denselben Gründen gestrichen: zu hohe Sicherheitskosten und steigende Auflagen.
Was das bedeutet, analysieren wir ausführlich im Artikel „Erster Weihnachtsmarkt in Deutschland abgesagt – Die bittere Realität hinter Pollern und Polizeischutz“.

Wenn selbst Feste, die Licht und Hoffnung bringen sollen, aus Angst und Kostengründen verschwinden, ist das mehr als ein organisatorisches Problem – es ist ein gesellschaftliches Warnsignal.

Bürokratie statt Brauchtum

Der Städte- und Gemeindebund NRW mahnt seit Wochen, dass ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen zunehmend an den Hürden der Verwaltung scheitern. Der Wille, Traditionen zu erhalten, ist da – aber zwischen Formularen, Vorschriften und Kosten verlieren viele Initiativen die Kraft.
Was bleibt, ist eine Lücke – dort, wo einst Kinder mit Laternen zogen und Nachbarn zusammenkamen.

Martinsumzüge in NRW abgesagt – Wenn Sicherheit die Laternen löscht Fazit

Martinsumzüge, Weihnachtsmärkte, Stadtfeste – sie alle erzählen von Gemeinschaft, Freude und Zusammenhalt. Wenn sie verschwinden, weil Sicherheit unbezahlbar wird, ist das ein trauriges Spiegelbild unserer Zeit.
Es geht nicht darum, Risiken zu leugnen, sondern darum, Lösungen zu finden, die Kultur ermöglichen, statt sie zu verhindern. Denn jedes abgesagte Fest bedeutet ein Stück weniger Miteinander. (hk)

Quellen: Kölner Stadt-Anzeiger, Rundschau Online, WAZ, Radio Leverkusen, Städte- und Gemeindebund NRW

