RAPUNZEL – Das märchenhafte Musical – Weltpremiere 2027 – Mit RAPUNZEL – Das märchenhafte Musical erwacht der beliebte Märchenklassiker 2027 zu neuem Leben und feiert seine glanzvolle Weltpremiere. Das Publikum erwartet ein unvergessliches Live-Erlebnis, das vom Traum nach Freiheit erzählt und in eine faszinierende Märchenwelt zwischen Magie und Mysterium entführt.
Der Zauber eines Klassikers neu erzählt
Die zeitlose Geschichte von Rapunzel, ihrem magischen Haar und dem Turm fern der Welt, nach den Gebrüdern Grimm, wird mit neuen, überraschenden Wendungen erzählt und musikalisch durch einen mitreißenden Soundtrack des preisgekrönten Autoren-Duos Marc Schubring („Das Dschungelbuch“) und Kevin Schroeder („Fack Ju Göhte“, deutscher Übersetzer u. a. von „Hercules“ und „Hamilton“) neu interpretiert.
Ein kreatives Traumteam
Die spektakuläre Inszenierung des renommierten Regisseurs und Co-Autors Christoph Drewitz („Ku’Damm 56“) entführt in eine zauberhafte Welt, die durch atemberaubende Bühnenbilder, farbenfrohe Kostüme und fantasievolle Frisuren zum Leben erweckt wird. Das mitreißende Bühnenabenteuer über Freiheit, Liebe und Selbstbestimmung vereint Musik, Humor und Herz – und spricht Zuschauer jeden Alters an.
Tickets gibt es ab sofort bei www.eventim.de und ab dem 10. November 2025 um 14:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Willkommen in Belle Hair!
Die glitzernde Metropole, in der Haare nicht nur eine Frisur, sondern Ausdruck von Persönlichkeit und Macht sind. „Rapunzel, lass dein Haar herunter“ – dieser Satz beschreibt Rapunzels Alltag in der fernen Märchenwelt von Belle Hair. Rapunzel war schon immer bekannt für ihr glänzendes, perfektes Haar und damit die Vorzeige-Tochter ihrer ehrgeizigen Mutter. Doch hinter dem Glanz verbirgt sich eine junge Frau, die mehr will, als nur schön zu sein – und so flieht sie vor einem großen Schönheitswettbewerb aus ihrer Heimat.
Hatte ihre Mutter recht, als sie vor der gefährlichen Welt warnte? Sind alle Menschen oberflächlich und böse – oder gibt es da draußen jemanden Besonderen? Oder wird Rapunzel ihren eigenen Weg finden?
SHOWSLOT PRÄSENTIERT: RAPUNZEL – Das märchenhafte Musical
Tournee 2027
12.03.-14.03.2027 – DUISBURG, Theater am Marientor
18.03.-21.03.2027 – BREMEN, Metropol Theater
23.03.-04.04.2027 – MÜNCHEN, Deutsches Theater
07.04.-11.04.2027 – KÖLN, Motorworld
16.04.-18.04.2027 – FRANKFURT, myticket Jahrhunderthalle
23.04.-25.04.2027 – GRAZ, Helmut List Halle
28.04.-29.04.2027 – NÜRNBERG, Meistersingerhalle
Weitere Termine in Planung!
Tickets bei www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen
RAPUNZEL – Das märchenhafte Musical
Ein Musical von Marc Schubring, Kevin Schroeder & Christoph Drewitz
Die Aufführungsrechte für dieses Werk sind erteilt durch SpielWerk Licensing GmbH, Berlin.
Vorverkauf
Eventim, Oeticket und an allen bekannten Vorverkaufsstellen
Preise
39,99 € bis 129,99 €
zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle
Show-Dauer
ca. 2,5 Stunden inkl. einer Pause
Sprache
Songs und Dialoge in deutscher Sprache
Informationen
www.rapunzel-musical.de
Social Media
www.facebook.com/rapunzelmusicalde
www.instagram.com/rapunzel_musical_de
