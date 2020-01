Neubukow – Polizeieinsatz im Panzower Weg mit Schussabgabe durch die Polizei auf den Täter

Erstellt in

Neubukow (MV) – Am späten Freitagabend kam es im Panzower Weg in Neubukow zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann hatte dort, aus dem Fenster einer Wohnung, mit einem Luftgewehr auf zwei Passanten geschossen und leicht verletzt.

Als er die Polizei im Umfeld seiner Wohnung wahrnahm, kündigte er seinen Suizid an. Die Beamten konnten sich in die Wohnung des 35jährigen Mannes begeben. Im Gespräch mit dem Mann, griff dieser plötzlich die Beamten mit einem Messer an.

Dieser Angriff wurde mit einem Schuss ins Bein des 35jährigen unterbunden. Nach Erster Hilfe durch die Beamten wurde er zur Versorgung seiner Verletzungen einem Krankenhaus überstellt.

Die Staatsanwaltschaft Rostock hat die Führung der strafrechtlichen Ermittlungen übernommen.

Polizeipräsidium Rostock