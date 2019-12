Neunkirchen – Verkehrsunfall mit schwerverletztem 16-Jährigen Motoradfahrer es auf der BAB 8

Erstellt in

Neunkirchen (SL) – Am 27.12.19 kam es auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg (Höhe AS Neunkirchen/Heinitz) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Der 16-jährige Motoradfahrer befährt die BAB 8 in FR Luxemburg auf der rechten von drei Fahrspuren. Ein 23 Jahre alter Mann befährt mit seinem Pkw zu diesem Zeitpunkt die BAB 8 in selbige FR auf der Mittelspur.

In Höhe der Autobahnauffahrt AS Neunkirchen / Heinitz wechselt der Motorradfahrer unvermittelt den Fahrstreifen nach links auf die Mittelspur und übersieht hierbei den dort fahrenden Pkw . Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Beifahrerin (23 Jahre) im Pkw wurde leicht verletzt (Schleudertrauma).

Der Kradfahrer wurde schwerverletzt (Beckenfraktur).

Polizeiinspektion Neunkirchen