Norath – Verkehrsunfall mit Flucht in der Pfalzfelder Straße

Norath – Der Geschädigte parkte seinen PKW am 16.10.2021 in der Pfalzfelder Straße in Norath.

Als er zu seinem PKW kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war.

Augenscheinlich touchierte ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer den Spiegel und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Polizeidirektion Koblenz