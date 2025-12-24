Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Öffentlicher Produktrückruf Lucky Dog Premium Hühnerhälse von DOG’S NATURE GmbH

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Nordrhein-Westfalen, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Tierliebe & Tierschutz, Tiermagazin, Verbraucher-Tipps

Produktrückruf Lucky Dog Premium Hühnerhälse von DOG'S NATURE GmbH
Bildrechte: Dog’s Nature GmbH
Fotograf: Dog’s Nature GmbH

Öffentlicher Produktrückruf Lucky Dog Premium Hühnerhälse von DOG’S NATURE GmbH – Oer-Erkenschwick (ots) – Der Hersteller DOG’S NATURE GmbH ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucher- und Tierschutzes folgendes Produkt zurück:

  • Lucky Dog Premium Hühnerhälse, 100g
  • Mindesthaltbarkeitsdatum 07/2027
  • Chargennummer: 0-196-25H1

Hersteller DOG’S NATURE GmbH, Industriestraße 8-14, 45739 Oer-Erkenschwick

Bei einer Routinekontrolle konnten in den Produkten vereinzelt Salmonellen nachgewiesen werden.

Hunde weisen gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können bei geschwächten oder empfindlichen Hunden Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind auch schwerere Krankheitsverläufe möglich.

Durch den Kontakt mit dem kontaminierten Produkt besteht auch ein Infektionsrisiko für Hundehalter. Eine Salmonellenerkrankung beim Menschen äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Das betroffene Produkt wurde in Penny-Filialen verkauft.

Hundeerziehung in der Hundesprache mit dem Vier-Pfoten-Ratgeber

Kunden sollten den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verfüttern.

Penny hat umgehend reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann unkompliziert in allen Penny-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons.

DOG’S NATURE GmbH entschuldigt sich ausdrücklich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

***
Text: Dog’s Nature GmbH

Das könnte Sie auch interessieren ...

Heiligabend Bedeutung & Bräuche – Warum dieser Abend das Herz von Weihnachten ist

1,8 Millionen Besucher*innen: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Hannover bleibt Publikumsmagnet

Gedenkveranstaltung in Magdeburg – Haseloff: Wir kapitulieren nicht vor dem Terror

Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Niedersachsen investiert eine Million Euro in die Förderung innovativer Projekte

Weihnachtssingen in der Sternenbrücke mit Rolf Zuckowski: Strahlende Gesichter und unvergessliche Momente

Pleitewelle in Deutschland verschärft sich - Insolvenzen 2025 auf neuem Hoch

1001 Namen - Klanginstallation am Musikgully vor dem Hauptbahnhof Hannover mit Margot Käßmann, Denise M`Baye, Herbert Schmalstieg und Stephan Weil

Kerstin Przygodda / Martin Reichardt: Mädchen schützen – dem Beispiel Österreichs beim Kinderkopftuchverbot folgen

Digitaler Stress? Zeit für eine Pause!

Loreley Touristik: Coca-Cola Weihnachtstruck gastiert an der Loreley

Hitlergruß im Klassenzimmer - Exklusive BR-Recherche: Umfrage zu menschen- oder demokratiefeindlichen Vorfällen an bayerischen Schulen

Tierversuche rückläufig - PETA fordert Regierung zu mehr Maßnahmen auf

Sozialwahl 2029: Selbstverwaltung macht Online-Wahlen möglich

DÜRR-Statement: Mit Friedrich Merz bekommen die Menschen die Rekordschulden der SPD und die Rentenpolitik von Robert Habeck

Tipp: So schützen Sie sich vor gefährlichen Noroviren

Messerattacke Illerkirchberg – 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg getötet: Tat erschütterte die ganze Gemeinde im Alb-Donau-Kreis

Schlagworte: #24.12.2025 #Aktuell #DOG'S NATURE GmbH #Hunde #Lucky Dog #Lucky Dog Premium Hühnerhälse #Nachrichten #News #Öffentlicher Produktrückruf #Penny #Premium Hühnerhälse #Produktrückruf #Produktrückruf Lucky Dog Premium Hühnerhälse #Rückruf #Salmonellen #Tiere #Tiernahrung #Tierschutz

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com