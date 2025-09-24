Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Oktoberkirmes auf den Saarterrassen vom 26. September bis 5. Oktober

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Freizeit und Hobby, Gesellschaft, LifeStyle, Saarbrücken, Saarland, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Saarbrücken

Oktoberkirmes auf den Saarterrassen vom 26. September bis 5. Oktober – Die Saarbrücker Oktoberkirmes findet von Freitag, 26. September, bis Sonntag, 5. Oktober, auf dem Festplatz auf den Saarterrassen statt.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf einen Auto-Scooter, den „Tropical Trip“ oder den „Beach Polyp“ freuen. Außerdem werden auch das „Crazy Frog Hammerspiel“, die „Diamanteninsel“ und ein Olympia-Trampolin aufgebaut. Kinder können das „Märchenland“ erkunden, auf „Große Märchenreise“ gehen oder Runden mit dem „Convoy Star“, dem Kinder-Scooter oder dem Kinderflieger drehen. Dieses Jahr gibt es insgesamt 45 Stände und Fahrgeschäfte auf der Oktoberkirmes.

Online Paradies Reisen - Traumreisen und Meer

Kulinarisches Angebot

Im Biergarten, an Imbissständen und verschiedenen Süßwarenbuden werden von Churros und Waffeln über Crêpes und Wiener Mandeln bis hin zu Schokofrüchten und gebackenem Blumenkohl zahlreiche Kirmes-Klassiker angeboten.

Überblick über das Programm

Baudezernent Patrick Berberich eröffnet die Kirmes am Freitag, 26. September, 18.30 Uhr, mit dem traditionellen Fassanstich. Für die musikalische Begleitung sorgt der Musikzug 1968 Dudweiler e.V. Die Fahrgeschäfte öffnen an diesem Tag bereits um 17 Uhr.

Am Donnerstag, 2. Oktober, ist Familientag: Dann zahlen Kirmesgäste für die Fahrgeschäfte den halben Preis.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist das große Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit am Samstag, 4. Oktober.

Öffnungszeiten und Parkplätze

Die Kirmes ist täglich von 14 bis 23 Uhr geöffnet, vereinzelt öffnen Stände auch erst um 15 Uhr.
Freitags, samstags sowie am Donnerstag, 2. Oktober, läuft der Kirmesbetrieb bis 24 Uhr.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Für Besucherinnen und Besucher stehen auf den Saarterrassen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es online unter www.saarbruecken.de/oktoberkirmes.

***
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken

Das könnte Sie auch interessieren ...

René Springer (AfD): Masseneinwanderung bedroht Sozialstaat viel mehr als Betrugsfälle

Tiergartenfest Hannover: Kastanien und Eicheln für die Tierfütterung sammeln

Martin Sichert: US-Studie gibt Forderung der AfD-Bundestagsfraktion nach Abschaffung der Sommerzeit Recht

René Springer / Martin Reichardt (AfD): Das Kindergeld muss auf den Prüfstand

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2026 am 22. März - AfD auch in RLP im Aufwind - Umfragen zeigen deutliche Zugewinne

Immunsystem natürlich stärken

Waldbaden / Shinrin Yoku - Mit allen Sinnen eintauchen in die heilsame Kraft der Natur

Im Rhythmus der Natur - Wie Achtsamkeit im Wald Körper und Seele heilt

Wann werden wir gesehen oder das Momentum

Ulmer Nester: Innovative Schlafkapseln schützen Obdachlose in eisigen Winternächten

VIER PFOTEN protestiert am 22. September 2025 mit XXL-Parka gegen Pelzverkauf beim Woolrich Store in Hamburg

Rollstuhltraining für Menschen mit MS in Kastellaun

Deutsche Polizeigewerkschaft erwartet Höchststrafe und Sicherheitsverwahrung für den tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven Laur

KUBICKI-Kolumne für Cicero Online: Der blamierte Staat

Coastal Cleanup Day 2025 am 20. September in Hamburg: Gemeinsam Müll sammeln zum Schutz der Meere

Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2025: Die Landeshauptstadt lädt am 21. September zum öffentlichen Wahlabend ins Potsdam Museum

Schlagworte: #24.09.2025 #Aktuell #Auto-Scooter #Beach Polyp #Biergarten #Landeshauptstadt Saarbrücken #Nachrichten #News #Oktoberkirmes #Oktoberkirmes auf den Saarterrassen #Saarbrücken #Tropical Trip #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com