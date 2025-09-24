Oktoberkirmes auf den Saarterrassen vom 26. September bis 5. Oktober – Die Saarbrücker Oktoberkirmes findet von Freitag, 26. September, bis Sonntag, 5. Oktober, auf dem Festplatz auf den Saarterrassen statt.
Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf einen Auto-Scooter, den „Tropical Trip“ oder den „Beach Polyp“ freuen. Außerdem werden auch das „Crazy Frog Hammerspiel“, die „Diamanteninsel“ und ein Olympia-Trampolin aufgebaut. Kinder können das „Märchenland“ erkunden, auf „Große Märchenreise“ gehen oder Runden mit dem „Convoy Star“, dem Kinder-Scooter oder dem Kinderflieger drehen. Dieses Jahr gibt es insgesamt 45 Stände und Fahrgeschäfte auf der Oktoberkirmes.
Kulinarisches Angebot
Im Biergarten, an Imbissständen und verschiedenen Süßwarenbuden werden von Churros und Waffeln über Crêpes und Wiener Mandeln bis hin zu Schokofrüchten und gebackenem Blumenkohl zahlreiche Kirmes-Klassiker angeboten.
Überblick über das Programm
Baudezernent Patrick Berberich eröffnet die Kirmes am Freitag, 26. September, 18.30 Uhr, mit dem traditionellen Fassanstich. Für die musikalische Begleitung sorgt der Musikzug 1968 Dudweiler e.V. Die Fahrgeschäfte öffnen an diesem Tag bereits um 17 Uhr.
Am Donnerstag, 2. Oktober, ist Familientag: Dann zahlen Kirmesgäste für die Fahrgeschäfte den halben Preis.
Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist das große Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit am Samstag, 4. Oktober.
Öffnungszeiten und Parkplätze
Die Kirmes ist täglich von 14 bis 23 Uhr geöffnet, vereinzelt öffnen Stände auch erst um 15 Uhr.
Freitags, samstags sowie am Donnerstag, 2. Oktober, läuft der Kirmesbetrieb bis 24 Uhr.
Für Besucherinnen und Besucher stehen auf den Saarterrassen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.
Weitere Informationen gibt es online unter www.saarbruecken.de/oktoberkirmes.
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken