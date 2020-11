Pirmasens – Digitale Sprechstunde für Kinder und Jugendliche

Pirmasens – Oberbürgermeister Markus Zwick bietet auch in der Corona-Krise eine Sprechstunde für Kinder- und Jugendliche an. Gemeinsam mit Vertretern des Jugendstadtrates findet der Austausch digital statt.

Bei der speziellen Sprechstunde haben Mädchen und Jungen die Gelegenheit bei der Verwaltungsspitze Ideen, Wünsche, Anregungen aber auch Kritik und Sorgen vorzubringen. Bei der Premiere vor rund einem Jahr hatten Zweit- und Viertklässler aus dem Winzler Viertel einen Strauß von Ideen und Wünschen an den OB herangetragen.

Interessierte Kinder und Jugendliche werden gebeten, ihre Anliegen, Ideen und Fragen bis spätestens Montag, 23. November 2020, per Nachricht, E-Mail, Video oder Audionachricht zu schildern. Die Nachrichten können an jan.weimann@jugendstadtrat-ps.de oder an 0157/87620191 geschickt werden.

Oberbürgermeister Markus Zwick wird die Fragen zusammen mit den Vertretern des Jugendstadtrates in einem Video beantworten, welches auf der städtischen Homepage www.pirmasens.de und auf dem Youtube-Kanal der Stadt Pirmasens veröffentlicht wird.

kontakt@jugendstadtrat-ps.de

