Pirmasens – Strecktalpark: Kulinarische Auszeit im idyllischen Sommergarten

Pirmasens – Pünktlich zum Pfingstwochenende öffnet im idyllischen Strecktalpark ein bewirtschafteter Sommergarten seine Pforten. Die temporäre Einrichtung wird von dem in Pirmasens beheimateten Catering-Unternehmen V-Zeit betrieben.

„Wir begrüßen es ausdrücklich, dass wir den Besuchern in dieser Saison eine facettrenreiche Gastronomie in einem so wunderbaren Ambiente bieten können“, erklärt Beigeordneter Denis Clauer. Durch das zusätzliche Angebot werde die Aufenthaltsqualität deutlich erhöht. „Die Symbiose aus Natur, Kulinarik und Kultur wird von unseren Gästen angenommen“, ist der 40-Jährige überzeugt.

Die Betreiber, Andreas Schütz und Katharina Burkhard, seien mit ihrer Idee aktiv auf die Verwaltung zugekommen, lobt Clauer deren Engagement. Die Stadt Pirmasens unterstützt die gebeutelte Gastronomie vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit einem Maßnahmenpaket. Es umfasst neben Stundungsmöglichkeiten der Gewerbesteuer auch eine Befreiung von Sondernutzungsgebühren für Tische und Stühle auf kompletten Flächen im laufenden Jahr.

In unmittelbarer Nähe zum See finden auf rund 200 Quadratmetern Fläche bis zu 50 Personen unter freiem Himmel gleichzeitig Platz. Die V-Zeit-Inhaber haben eine saisonale Karte für den kleinen Hunger Zwischendurch zusammengestellt. Das Angebot der frisch zubereiteten Speisen reicht von regionalen Spezialitäten wie Elsässer Flammkuchen und Pfälzer Wurstsalat bis hin zu Rosmarinkartoffeln mit Kräuterquark und italienischen Ciabatta-Panini mit Mozarella Parmaschinken. Spaziergänger dürfen sich auf Kaffee und Kuchen freuen. Die Getränkeauswahl umfasst neben alkoholfreien Säften und Limonaden auch Bier und Wein. Bei einem prickelnden Aperol Spritz können Gäste den Sonnenuntergang mit einzigartigem Rundumblick auf die Silhouette der Siebenhügelstadt genießen.

Der Sommergarten ist ab kommenden Samstag, 30. Mai 2020, täglich von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Die Abholung von Speisen und Getränken an der Theke ist möglich. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die speziellen Vorgaben für die Gastronomie (Erfassung der Kontaktdaten etc). Toiletten befinden sich in fußläufiger Entfernung.

Die Firma V-Zeit wurde 2008 von Andreas Schütz gegründet. Der Caterer gehört in Pirmasens zu den Stammbeschickern von Exe-Fest, Belznickelmarkt und Messen wie LebensArt, LaVita und Bausalon. Das Unternehmen ist bundesweit tätig und betreibt normalerweise in den Sommermonaten eine Gastronomie auf der Strandpromenade von Westerland auf der Insel Sylt.

Hintergrund: Der Bürgerpark Strecktal wurde um die Jahrtausendwende auf dem Brachgelände der ehemaligen Gerberei Gebrüder Fahr AG errichtet. Der an das Stadtzentrum angrenzende Landschaftspark bietet abwechslungsreiche Möglichkeiten zum Erholen, Spazieren und Spielen. Herzstück ist ein nach der französischen Partnerstadt Poissy benannter Garten mit Staudenbepflanzung. Weitere Landschaftselemente sind etwa ein naturnaher Weiher, eine mit alten Obstsorten bepflanzte Streuobstwiese, ein kleiner Wasserfall und Bachläufe. Für den Freizeit- und Fitnessbereich stehen ein Kneipp-Becken, eine Seebühne, ein Abenteuer- und Wasserspielplatz sowie diverse Anlagen für Trendsportarten und ein Skate-Parcours zur Verfügung. Außerdem wurden mehrere Außenexponate des benachbarten Science Centers Dynamikum als Experimentierstationen errichtet und ein Disc-Golf-Parcours mit 15 Bahnen angelegt, dazu ein Geogarten und ein Seniorenaktivbereich. Seit 2015 ist der Strecktalpark Ausgangspunkt für den grenzüberschreitenden Radweg ins französische Bitsch.

Parkgröße: 14,6 Hektar

Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr (Sommer)

Eintritts: frei

Besonderheiten:

Ø Staudengarten, Weinberg, Streuobstwiese mit alten Sorten, Weiher, große Liegewiese, Geogarten, zwei Wasserspielplätze, Skateanlage, Streetball, Beachvolleyball, Bolzplatz, Riesenschaukel, Barfußpfad, Kneippbecken

Ø Außenexponate des Dynamikum rund um das Thema „Aufwind“; DiscGolf-Anlage

Ø Erreichbarkeit: fußläufig vom Bahnhof, der Jugendherberge und dem Zentralen Omnibusbahnhof

Ø Parkmöglichkeiten: Rheinberger-Parkhaus (PKW), Busbahnhof Schäferstraße (für Reisebusse)

