POL-AA: Ellenberg: Unfall A7 Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen

Unfall A7 Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen, Aalen (ots) – Am Dienstag um kurz vor 14 Uhr befuhren eine 65-jährige Skoda-Lenkerin und ein 53-jähriger Lenker eines Hyundai Tucson auf dem linken Fahrstreifen hintereinander die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen in Fahrtrichtung Ulm.

Etwa 2,5 Kilometer vor dem Virngrundtunnel stockte der Verkehr, so dass der vorausfahrende Hyundai-Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste. Die nachfolgende Skoda Rapid-Fahrerin erkannte die zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Hyundai auf.

Der Hyundai schleuderte durch den Anstoß zunächst in die Mittelschutzplanke, von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, schleuderte quer über die Autobahn und prallte gegen die Schutzplanken auf der rechten Autobahnseite. Von dort wurde das Fahrzeug wiederum abgewiesen und kam letztendlich quer auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der 53-Jährige Fahrer des Hyundai leicht verletzt. An seinem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Fahrerin des Skoda blieb unverletzt. An ihrem PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge mussten die beiden Fahrspuren in Richtung Ulm komplett führ den Verkehr gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer wurden über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Dennoch bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge.