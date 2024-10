POL-BN: Taxifahrer in Bonner Nordstadt attackiert – Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Posted in

Taxifahrer in Bonner Nordstadt attackiert, Bonn (ots) – Am 17.10.2024, gegen 21:40 Uhr, wurde ein Taxifahrer auf der Kölnstraße in der Bonner Nordstadt von einem Unbekannten attackiert – der 51-Jährige blieb hierbei unverletzt.

Zur Tatzeit stand der Geschädigte mit seinem Taxi auf der Kölnstraße, auf der Brücke oberhalb der BAB 565 als einziger Wagen an einem Taxistand, als sich ein mit einem gelben Jogginganzug bekleideter Unbekannter näherte.

Der Unbekannte riss schließlich die Beifahrertüre des Taxis auf und schrie den Fahrer mit den Worten „Wo ist dein Geld?“ an. Hierbei zerrte er ihn auch an der rechten Schulter.

Der Geschädigte drückte den aggressiven Mann aus Wagen, verriegelte die Türen und signalisierte dem Angreifer, dass er die Polizei rufen werden.

Der Mann entfernte sich daraufhin in Richtung Kölnstraße – in Höhe eines Supermarktes sprang er über einen niedrigen Zaun und flüchtetet weiter in unbekannte Richtung.

Die von den alarmierten Polizeistreifen sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

26- 27 Jahre 155cm- 170cm athletische Figur rot/orangefarbene Haare sprach möglicherweise mit albanischem Akzent sportliche Statur trug einen gelben Jogginganzug

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, oder Angaben zur Identität/zum aktuellen Aufenthalt der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.