POL-HAM: Unfall Wilhelmstraße Hamm – Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Posted in

Unfall Wilhelmstraße Hamm (ots) – Durch einen Verkehrsunfall wurden am Mittwoch, 25. September 20:45 Uhr eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 31jährige aus Welver die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen. Sie beabsichtigte, mit ihrem Seat nach links in die Otto-Brenner-Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW, Volvo eines 58jährigen Hammers. Dieser befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der 58jährige Volvo-Fahrer schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Die 31jährige sowie ihr 34jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich Wilhelmstraße / Otto-Brenner-Straße vollständig gesperrt. (nue)