POL-HH: Tödlicher Verkehrsunfall Hamburg Lohbrügge Sander Damm/Ludwig-Rosenberg-Ring – Zeugenaufruf

Verkehrsunfall Hamburg Lohbrügge (ots) – Unfallzeit: 09.07.2024, 13:05 Uhr; Unfallort: Hamburg-Lohbrügge, Sander Damm/Ludwig-Rosenberg-Ring.

Anfang Juli ereignete sich im Stadtteil Lohbrügge ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Fahrradfahrer, infolgedessen der Radfahrer verletzt wurde und später in einem Krankenhaus verstarb. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Mercedes Sprinters den Sander Damm und bog nach links in den Ludwig-Rosenberg-Ring ab. Beim Abbiegevorgang kollidierte das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 83-jährigen Pedelecfahrer, der zu diesem Zeitpunkt den Ludwig-Rosenberg-Ring in entgegengesetzter Richtung querte. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß verletzt und durch umgehend alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr in ein Krankenhaus transportiert. Dort verstarb der 83-Jährige später aufgrund seiner Verletzungen.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Süd (VD 42) geführt und dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Radfahrer den Ludwig-Rosenberg-Ring bei Rotlicht zeigender Ampel überquerte.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder insbesondere Hinweise zum Fahrverhalten der Beteiligten vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

