POL-MFR: Schwerer Unfall B13 Oberdachstetten – Tödlicher Verkehrsunfall – Zeugenaufruf

Schwerer Unfall B13 Oberdachstetten, Ansbach (ots) – Am Dienstagnachmittag (12.11.2024) ereignete sich auf der B 13 bei Oberdachstetten (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 91-jähriger Mann tödliche Verletzungen erlitt. Seine 84-jährige Beifahrerin sowie ein 31-jähriger Mann zogen sich schwere Verletzungen zu. Die Polizeiinspektion Ansbach bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann mit einem Mercedes die Bundesstraße 13 aus Marktbergel kommend in Richtung Ansbach. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge geriet der Mercedes auf Höhe von Oberdachstetten aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Seat. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 91-jährige Fahrer des Seat derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 84-jährige Beifahrerin sowie der 31-jährige Mercedes-Fahrer kamen schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Streifen der Polizeiinspektion Ansbach nehmen den Unfall zur Stunde vor Ort auf und werden hierbei durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim unterstützt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach banden die Beamten einen Gutachter in die Ermittlungen ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberdachstetten und Obernzenn sperren unterdessen die B 13 in beide Richtungen.

Als die Einsatzkräfte mit den ersten Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen betraut waren, hielten sich mehrere Passanten so nahe an der Unfallstelle auf, dass diesen Platzverweise erteilt werden mussten. Hierbei fiel den Polizisten ein Mann auf, der sich im unmittelbaren Nahbereich der Unfallstelle befand und diese offenbar filmte. Da sich der Mann auf Ansprache uneinsichtig zeigte, das Filmen nicht einstellte und dem Platzverweis nicht nachkam, musste eine Streifenbesatzung den 57-Jährigen beiseiteschieben und sein Handy kurzzeitig sicherstellen. Die Beamten prüfen nun die Einleitung entsprechender Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Ansbach führt die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0981 9094121 zu melden.

