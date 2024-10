POL-MG: Unfall Auf dem Damm Mönchengladbach – Verkehrsunfall mit Personenschaden – Pkw-Fahrerin übersah Motorradfahrer

Unfall Auf dem Damm Mönchengladbach (ots) – Am Sonntag, den 20.10.2024, kam es gegen 17 Uhr zwischen Mönchengladbach – Wickrathberg und Wickrath auf der Straße Auf dem Damm Ecke L39 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 83-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße „Auf dem Damm“ aus Richtung Wickrathberg kommend in Richtung Wickrath. An der Einmündung L39 wollte sie zunächst rechts in Richtung AS Mönchengladbach – Güdderath abbiegen und ordnete sich auf der Rechtsabbiegerspur ein. Dort wendete sie, ohne es entsprechend anzuzeigen und übersah dabei zwei nachfolgende Motorradfahrer, welche die Straße „Auf dem Damm“ in Richtung Wickrath befuhren.

Bei dem Wendevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und einem der 20-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste, wo er stationär aufgenommen wurde.

Während der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit kurzzeitig gesperrt werden. Weitere Ermittlungen erfolgen durch das Verkehrskommissariat.(BJ)