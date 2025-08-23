Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

POL-NB: Unfall B194 Negast – Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen

Unfall B194 Negast, Grimmen (LK VR) (ots) – Am 23.08.2025 gegen 07:40 Uhr befuhr der 75-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW Skoda die B 194 in Negast aus Richtung Grimmen in Richtung Stralsund.

Auf Höhe der Unfallstelle kam der Fahrzeugführer nach links von seinem Fahrstreifen ab und fuhr in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Stralsund kommenden PKW BMW, welcher mit einer 5-köpfigen Familie besetzt, auf dem Weg in den Urlaub, war. Der Unfallverursacher gab vor Ort an, dass er wegen Übermüdung einen Sekundenschlaf erlitt und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher schwer verletzt, der 66-jährige Fahrzeugführer des BMW und zwei weitere Mitfahrer des BMW wurden leicht verletzt und anschließend durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen.

Die B 194 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe befand sich ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr aus Negast im Einsatz. Die Polizei bedankt sich bei den Anwohnern, welche bei den Verunfallten Erste Hilfe leisteten.

Text: Polizeipräsidium Neubrandenburg

