POL-UN: Brand Droste-Hülshoff-Straße Kamen – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Brand Droste-Hülshoff-Straße Kamen (ots) – Am Mittwochmittag (06.11.2024) kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Droste-Hülshoff-Straße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Küchenzeile einer Dachgeschosswohnung.

Alle Bewohner hatten das Haus bereits vor den Löscharbeiten der Feuerwehr verlassen.

Es entstand Sachschaden in der betroffenen Wohnung, sodass diese vorerst unbewohnbar bleibt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.