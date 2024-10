POL-WES: Brand Königsberger Straße Voerde – Feuer in einem Mehrfamilienhaus mit Verletzten – Haus derzeit nicht bewohnbar

Posted in

Brand Königsberger Straße Voerde, Wesel (ots) – Am Montagmorgen, den 28.10.2024, gegen 03.10 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Voerde im Einmündungsbereich Königsberger Straße / Schlesierstraße gemeldet.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Polizei konnte ein Vollbrand im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses festgestellt werden.

Durch die Feuerwehr wurden, die im Haus befindlichen Personen aus dem Haus evakuiert. Zudem wurden die Hausbewohner des angrenzenden Nachbarhauses evakuiert.

Bei dem Brandort handelte es sich um Räumlichkeiten eines Gastronomiebetriebes im Erdgeschoss des Hauses.

Durch die austretenden Rauchgase wurden drei Hausbewohner (71-jährige Frau, 21- und 35-jährige Männer) leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Ermittlungen zur Brandursache, sowie die Arbeiten der Feuerwehr dauern an.

Für die Löscharbeiten wurde der Bereich um den Brandort weiträumig abgesperrt.

Das betroffene Haus war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Bis auf einen Hausbewohner kamen die restlichen Bewohner bei Angehörigen und Freunden unter.