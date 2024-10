Historische Ereignisse am 28. Oktober

Am 28. Oktober lassen sich in der Geschichte bedeutende Ereignisse finden, die unsere heutige Gesellschaft auf vielfältige Weise beeinflusst haben. Eines der prägendsten Ereignisse dürfte die Einweihung der Freiheitsstatue in New York im Jahr 1886 sein. Dieses ikonische Bauwerk, das Frankreich den Vereinigten Staaten als Zeichen der Freundschaft schenkte, wurde zum Symbol für Freiheit und Hoffnung. In diesem Rückblick nehmen wir weitere historische Momente dieses Tages unter die Lupe.

1237: Erste urkundliche Erwähnung von Berlins Schwesterstadt Cölln

Im Jahr 1237 wird die Stadt Cölln erstmals urkundlich erwähnt. Cölln, auf der Spreeinsel gelegen, gilt als Schwestersiedlung zu Berlin. Zusammen bildeten sie den Grundstein für die heutige Hauptstadt Deutschlands. Dieser Tag wird daher oft als Geburtsstunde Berlins gefeiert.

1492: Christoph Kolumbus erreicht Kuba

Christoph Kolumbus gelangt am 28. Oktober 1492 auf seiner ersten Reise in die „Neue Welt“ auf die Insel Kuba. Die Entdeckung markierte einen entscheidenden Moment in der europäischen Kolonialgeschichte und hatte weitreichende Folgen für die Welt, die bis heute spürbar sind.

1538: Papst Paul III. genehmigt Universität in Santo Domingo

Papst Paul III. genehmigt im Jahr 1538 die Gründung einer Universität in Santo Domingo, was diese zur ältesten Hochschule in der Neuen Welt macht. Die Universität bot Bildungs- und Forschungsangebote, die zur Entwicklung der Karibik und Lateinamerikas beitrugen.

1636: Gründung der Harvard-Universität in Cambridge

Die Harvard-Universität wird 1636 in Cambridge gegründet und nach ihrem ersten Wohltäter, John Harvard, benannt. Als eine der weltweit renommiertesten Bildungseinrichtungen hat Harvard zahlreiche Generationen von Führungskräften und Forschern hervorgebracht.

1858: Eröffnung von Macy’s in New York City

Am 28. Oktober 1858 eröffnet Rowland Hussey Macy gemeinsam mit Partnern ein Ladengeschäft in New York City. Aus bescheidenen Anfängen entwickelte sich Macy’s zu einem der weltweit größten Kaufhäuser und wurde ein Symbol des amerikanischen Einzelhandels.

1869: Dmitri Mendelejew veröffentlicht das Periodensystem

Dmitri Mendelejew publiziert 1869 das Periodensystem der Elemente und revolutioniert die Chemie. Seine systematische Ordnung der Elemente bildet die Grundlage für die moderne Chemiewissenschaft und wird bis heute genutzt.

1886: Einweihung der Freiheitsstatue in New York

Am 28. Oktober 1886 wird die Freiheitsstatue, ein Geschenk Frankreichs an die USA, in New York feierlich eingeweiht. Mit einer Höhe von 92 Metern thront die Statue über dem Hafen und ist zum Symbol der Freiheit und Einwanderung geworden.

1905: Eröffnung des Düsseldorfer Schauspielhauses

Das Düsseldorfer Schauspielhaus wird 1905 mit Friedrich Hebbels Drama „Judith“ eröffnet. Dieses Theaterhaus avancierte zu einer bedeutenden Bühne für Schauspielkunst in Deutschland und ist bis heute fester Bestandteil der deutschen Theaterlandschaft.

1927: Gründung der Pan American World Airways

Am 28. Oktober 1927 gründet Juan Terry Trippe in Key West die Fluglinie Pan American World Airways. Pan Am wird zu einer der bedeutendsten Fluggesellschaften der Welt und prägt die kommerzielle Luftfahrt nachhaltig.

1954: Ernest Hemingway erhält den Literaturnobelpreis

Der US-amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway wird am 28. Oktober 1954 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Seine Werke haben die moderne Literatur beeinflusst und ihm weltweite Anerkennung eingebracht.

1960: Verhaftung des Bundestagsabgeordneten Alfred Frenzel

In Bonn wird 1960 der Bundestagsabgeordnete Alfred Frenzel wegen Spionageverdachts für die Tschechoslowakei verhaftet. Der Fall führte zu einer umfassenden Untersuchung und prägte die politische Spionagegeschichte der Nachkriegszeit in Deutschland.

1981: Gründung der Metal-Band Metallica

Am 28. Oktober 1981 wird die Metal-Band Metallica gegründet, die später zu einer der einflussreichsten Bands im Heavy Metal aufsteigt. Ihre Musik prägte die Musikwelt und beeinflusste Generationen von Fans und Musikern.

1998: Unterzeichnung des Digital Millennium Copyright Act durch Bill Clinton

US-Präsident Bill Clinton unterzeichnet 1998 das Digital Millennium Copyright Act, das den Schutz geistigen Eigentums im digitalen Raum stärkt. Dieses Gesetz beeinflusst die Handhabung von Urheberrechten im Internet und prägt bis heute die Digitalpolitik der USA.

2008: VW-Aktienkurs explodiert auf Allzeithoch

Nach einer Ankündigung von Porsche explodiert am 28. Oktober 2008 der Kurs der VW-Aktie und erreicht im DAX ein Allzeithoch von über 1000 Euro. Dies macht VW für kurze Zeit zum wertvollsten Unternehmen der Welt und sorgt für Schlagzeilen an den Finanzmärkten.

Der 28. Oktober bleibt ein Tag, der in vielfacher Hinsicht prägende Ereignisse hervorbrachte. Von wissenschaftlichen Durchbrüchen bis hin zu Symbolen der Freiheit und kulturellen Errungenschaften – diese Momente haben das Gesicht unserer Welt auf unterschiedliche Weise geprägt.

