POL-OH: Unfall Alte Hersfelder Straße Friedewald – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Unfall Alte Hersfelder Straße Friedewald, Bad Hersfeld (ots) – FRIEDEWALD. Am Samstag (26.10.) kam es gegen 11.00 h in Friedewald, in der Alte Hersfelder Straße, zum Zusammenstoß zweier Pkw.

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Friedewald fuhr mit seinem Pkw Skoda Octavia von einer Grundstücksausfahrt und übersah dabei eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald, die mit ihrem Pkw Skoda Fabia auf der Alte Hersfelder Straße in westliche Richtung unterwegs war.

Vorsichtshalber wurde ein Rettungswagen angefordert, dessen Besatzung bei den Beteiligten aber glücklicherweise keine Verletzungen feststellte.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Text: PHK Schaar, Polizeistation Bad Hersfeld – Polizeipräsidium Osthessen