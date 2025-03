Quishing: Stadt Mannheim warnt vor Betrug mit QR-Codes beim Handyparken

Posted in

Quishing – Die warnt vor einer neuen Betrugsmasche an Parkscheinautomaten: Betrüger überkleben an den Automaten die originalen QR-Codes zum Download der Park-Apps mit gefälschten QR-Codes. Diese leiten auf eine betrügerische Webseite weiter, wo Bankverbindungen und andere persönliche Daten abgefragt werden. Dieses Vorgehen wird als „Quishing“ bezeichnet – eine Kombination aus „QR-Code“ und „Phishing“.

Wichtige Hinweise für sicheres Handyparken:

Die Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) weisen darauf hin, dass der Bezahlvorgang niemals über einen QR-Code-Aufkleber gestartet werden soll, sondern immer direkt über die offizielle Park-App. Diese Apps sollten ausschließlich aus vertrauenswürdigen Quellen, wie dem App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden.

Die echten QR-Codes an den Parkscheinautomaten führen zum Download der Park-App und nicht direkt zu einer Bezahlseite. Beim Bezahlvorgang wird niemals per E-Mail nach sensiblen Daten wie Passwörtern, PINs, Kontaktdaten oder Zahlungsinformationen gefragt.

Benutzer des Handyparkens sollten immer prüfen, ob ein QR-Code überklebt worden ist. Zur Sicherheit sollte statt des QR-Codes besser die Zahlenkombination vom Parkscheinautomat manuell in die Park-App übertragen werden.

Die Stadt Mannheim entfernt betrügerische Aufkleber unverzüglich, sobald sie bekannt werden.

Was tun bei verdächtigen QR-Codes oder Betrugsverdacht?

Sollten Bürgerinnen und Bürger Opfer dieser Betrugsmaschine geworden sein oder verdächtige Manipulationen an Parkautomaten wahrnehmen, sollten sie sich an das nächste Polizeirevier wenden oder online melden über das Portal www.polizei-bw.de/onlinewache.

Bild & Text: Stadt Mannheim