Jahrestag Bruch der Ampelregierung – und die aktuelle Regierung am Scheideweg?

Jahrestag Bruch der Ampelregierungund die aktuelle Regierung am Scheideweg? Heute, am 6. November 2025, jährt sich ein markantes Ereignis der jüngeren deutschen Politikgeschichte: Der Bruch der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP. Vor genau einem Jahr entließ der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner – der politische Super-GAU war perfekt. Die Regierung verlor ihre Mehrheit, das Bündnis war am Ende, und das Vertrauen vieler Bürger in die Handlungsfähigkeit der Politik erschüttert.

Ein Jahr später steht Deutschland wieder an einem Wendepunkt. Zwar hat mit Friedrich Merz (CDU) ein neuer Kanzler das Ruder übernommen – doch auch die aktuelle Große Koalition aus CDU/CSU und SPD ist weit entfernt von Geschlossenheit. Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig.

Ein Jahr nach dem Ampel-Aus: Die Bilanz fällt ernüchternd aus

Die Hoffnungen, die mit dem Machtwechsel verbunden waren, sind weitgehend verpufft. Viele Bürger hatten erwartet, dass Merz’ Regierung Stabilität und Klarheit bringen würde. Stattdessen prägen interne Machtkämpfe, politische Profilierungssucht und ein schwindendes Vertrauen der Bevölkerung das Bild.

Besonders brisant: Kanzler Merz selbst sprach jüngst in einer Fraktionssitzung vom „Scheitern der Regierung“. Eine Aussage, die in dieser Offenheit überrascht – und die Zweifel an der Stabilität des Regierungsbündnisses weiter nährt.

Die Themen, die das Land bewegen, sind dieselben geblieben:

  • Uneinigkeit über die Reform des Bürgergeldes

  • Streit um eine mögliche Reaktivierung der Wehrpflicht

  • Differenzen bei Haushalts- und Finanzfragen

  • Uneinigkeit in der Energie- und Migrationspolitik

Kurzum: Auch die neue Regierung droht an denselben Problemen zu zerbrechen, an denen die Ampel einst gescheitert ist – mangelnde Einigkeit, fehlende Vision und politische Eitelkeiten.

Streit statt Stärke – ein Bündnis mit angezogener Handbremse

Laut Umfragen glauben mittlerweile mehr als zwei Drittel der Deutschen, dass die aktuelle Regierung keine klare Linie verfolgt. Der Eindruck: Die Partner agieren nebeneinander, nicht miteinander. CDU/CSU wollen konservative Reformen, die SPD pocht auf soziale Korrekturen – und am Ende steht Stillstand.

Selbst internationale Beobachter, wie die Nachrichtenagentur Reuters, sprechen von einer „unruly coalition“ – einer unruhigen, unberechenbaren Regierungsformation, die sich ständig selbst blockiert.

Anstatt mutige Entscheidungen zu treffen, verwaltet die Koalition ihre Konflikte. Es fehlt an Konzepten, an Geschlossenheit und an Vertrauen in die eigene Kraft.

Lehren aus dem Bruch der Ampel – Warnung an die Gegenwart

Der 6. November 2024 war ein Wendepunkt, der gezeigt hat, was passiert, wenn eine Koalition die Balance zwischen Kompromiss und Prinzip verliert. Der heutige Jahrestag erinnert daran, dass Regieren mehr bedeutet als das bloße Vermeiden von Streit – es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und das Land in schwierigen Zeiten zu führen.

Die aktuelle Regierung steht an exakt derselben Weggabelung: Entweder sie findet zu einem gemeinsamen Kurs – oder sie wird in der Geschichte als die zweite Koalition in Folge enden, die an sich selbst gescheitert ist.

Fazit Jahrestag Bruch der Ampelregierung

Ein Jahr nach dem Ende der Ampelregierung ist die politische Lage in Deutschland alles andere als stabil. Neue Gesichter, alte Probleme – und ein Kanzler, der selbst vom Scheitern spricht.

Die Menschen im Land spüren, dass es an Orientierung fehlt. Vertrauen, Führung und Geschlossenheit – das sind die Tugenden, die Deutschland jetzt braucht. Doch solange das Regieren zum Dauerstreit wird, bleibt auch die neue Regierung nur eines: ein Bündnis auf Bewährung.

Die Frage scheint längst nicht mehr zu sein, ob es kriselt – sondern: Wann wird die Große Koalition zerbrechen? (hk)

Quellen: Tagesspiegel, Reuters, Nius.de, Welt, FAZ, Wikipedia

