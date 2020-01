Saarbrücken – Aktueller Hinweis: ZKE verschickt Gebührenbescheide

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Aktueller Hinweis: Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) verschickt im Laufe der kommenden Woche an alle Hauseigentümerinnen, -eigentümer und -verwaltungen die Gebührenbescheide 2020 für die Entsorgung von Abfall und Abwasser sowie für die Straßenreinigung.

Die rund 40.000 Gebührenbescheide enthalten die Abrechnung der Müllgewichte von 2019 und die daraus resultierende Gebührenvorausberechnung für 2020. Auch ein übersichtlicher Jahreskalender mit den individuellen Müllentsorgungsterminen für 2020 liegt bei.

Simone Stöhr und Bernd Selzner, die Werkleitung des ZKE, rechnen vor allem in den ersten beiden Wochen, nachdem der Gebührenbescheid versandt wurde, mit vielen Anrufern: „Der ZKE wird versuchen, alle Kundenanfragen zeitnah entgegenzunehmen. Dennoch bitten wir die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass aufgrund der Vielzahl der Bescheide Engpässe in der telefonischen Erreichbarkeit entstehen können.“ Über die E-Mail-Adresse ZKE-Bescheid@saarbruecken.de können Anfragen zu den Bescheiden auch schriftlich an die Buchhaltung des ZKE gerichtet werden.

Online-Bescheid informiert über Abfall- und Abwasserentsorgung

Hauseigentümerinnen, -eigentümer und -verwaltungen, die vom ZKE einen Gebührenbescheid über die Abfall- und Abwasserentsorgung sowie die Straßenreinigung in Saarbrücken erhalten, können sich ihren Bescheid zusätzlich unter www.zke-sb.de/bescheid online ansehen und herunterladen. Sie müssen sich dazu mit ihrer siebenstelligen Benutzerkennung und ihrem Hauptpasswort (wie bei der ZKE-Gewichtsinfo) anmelden.

***

Marketing und Kommunikation

Landeshauptstadt Saarbrücken – Der Oberbürgermeister