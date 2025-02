Posted in

In der Rubrik Witze & Humor präsentieren wir Ihnen heute: Schatz, das Auto ist kaputt

Es gibt Tage, an denen läuft einfach alles schief. Und dann gibt es Tage, die beginnen mit einem harmlosen Satz, der eine ganze Kette unerwarteter Ereignisse auslöst.

Genau so ein Tag brach für ein Ehepaar in einer beschaulichen Vorstadt an. Alles begann mit einer besorgten Stimme aus der Küche:

„Schatz, das Auto ist kaputt. Es hat Wasser im Vergaser.“

Der Ehemann, seines Zeichens Hobby-Mechaniker mit mindestens drei angefangenen YouTube-Tutorials zu Autoreparaturen, stutzte.

„Wasser im Vergaser? Das ist doch lächerlich!“

Doch seine Frau blieb dabei.

„Ich sage dir, das Auto hat Wasser im Vergaser!“

Jetzt platzte ihm der Kragen.

„Du weißt doch nicht mal, was ein Vergaser ist!“ erwiderte er mit einer Mischung aus Unglauben und Überheblichkeit.

Schließlich beschloss er, die Sache höchstpersönlich zu überprüfen.

„Na schön, wo ist denn das Auto?“

Die Antwort kam trocken. Sehr trocken.

„Im Pool.“

Plötzlich fühlte sich der Hobby-Mechaniker weniger wie ein Fachmann und mehr wie ein überforderter Bademeister. Eilig lief er hinaus – und tatsächlich: Dort, wo normalerweise an heißen Tagen mit einem Cocktail in der Hand entspannt wurde, lag nun sein Auto, friedlich treibend, während die Nachbarn bereits erste Wetten abschlossen, ob das Ding je wieder starten würde.

Die Frage nach dem Vergaser war plötzlich zweitrangig. Viel interessanter war jetzt: Wie zum Teufel ist das Auto da reingekommen?

Die Ehefrau zuckte mit den Schultern.

„Ich wollte nur einparken… aber du weißt ja, Rückwärtsgang und Vorwärtsgang sind manchmal schwer zu unterscheiden.“

Ob das Auto je wieder trockenfuß auf die Straße zurückkehrte oder ob es als Luxus-Pool-Deko endete, bleibt ungewiss. Aber eines steht fest: Beim nächsten Fahrzeugkauf wird der Schwimmfähigkeit sicher mehr Aufmerksamkeit geschenkt (hk).