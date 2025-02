Historische Ereignisse am 21. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 21. Februar ist ein Tag, der die Weltgeschichte auf vielfältige Weise geprägt hat. Von wissenschaftlichen Entdeckungen über politische Meilensteine bis hin zu kulturellen Errungenschaften – dieser Tag erzählt Geschichten von Fortschritt, Tragik und Wandel. Besonders hervorzuheben ist das Jahr 2022, als der russische Präsident Wladimir Putin mit der Anerkennung der selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk den Grundstein für den großangelegten Angriff auf die Ukraine legte. Dies markierte eine der schwerwiegendsten geopolitischen Krisen der jüngeren Geschichte. Doch auch in anderen Jahren fanden bedeutende Ereignisse statt, die bis heute nachwirken.

1811: Humphry Davy entdeckt Chlor als chemisches Element

Der britische Chemiker Humphry Davy veröffentlichte seine Forschungsergebnisse über Experimente aus dem Vorjahr in den Philosophical Transactions of the Royal Society. In seiner Arbeit erkannte er, dass Chlor kein zusammengesetzter Stoff, sondern ein eigenständiges chemisches Element ist – eine bahnbrechende Erkenntnis für die Chemie.

1842: Erstes US-Patent für eine Nähmaschine

John James Greenough erhielt das erste US-Patent für eine Nähmaschine. Das Gerät war nicht nur für die Textilverarbeitung, sondern auch für Leder gedacht und stellte einen wichtigen Schritt in der industriellen Revolution dar.

1848: Veröffentlichung des „Manifests der Kommunistischen Partei“

Karl Marx und Friedrich Engels präsentierten ihr Kommunistisches Manifest, das eine der einflussreichsten Schriften des 19. Jahrhunderts werden sollte. Es legte die Grundsteine für die marxistische Ideologie und beeinflusste spätere sozialistische Bewegungen weltweit.

1885: Einweihung des Washington Monuments

Das von Robert Mills entworfene Washington Monument wurde in der US-Hauptstadt feierlich eingeweiht. Der imposante Marmor-Obelisk zwischen Kapitol und Lincoln Memorial ist bis heute eines der bekanntesten Wahrzeichen der USA.

1902: Erste Gehirnoperation durch Harvey Cushing

Der US-amerikanische Neurochirurg Harvey Cushing führte seine erste Gehirnoperation durch und revolutionierte damit die moderne Neurochirurgie. Seine Forschung legte den Grundstein für viele späteren Entwicklungen in der Medizin.

1918: Das Aussterben des Karolinasittichs

Mit dem Tod von Incas, dem letzten bekannten Exemplar seiner Art im Zoo von Cincinnati, wurde der Karolinasittich offiziell als ausgestorben erklärt. Es war die einzige in Nordamerika heimische Papageienart.

1925: Erstausgabe von The New Yorker

In den USA erschien die erste Ausgabe der renommierten Zeitschrift The New Yorker. Das Magazin ist bis heute für seinen anspruchsvollen Journalismus, seine Essays und seine Karikaturen bekannt.

1935: Lancôme wird gegründet

Der französische Parfümeur Armand Petitjean gründete in Paris das Unternehmen Lancôme, das schnell für luxuriöse Parfüms und Kosmetikprodukte berühmt wurde. 1964 wurde die Marke von L’Oréal übernommen.

1946: Erste Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit

In Deutschland erschien die erste Ausgabe der überregionalen Wochenzeitung Die Zeit. Mit einer Startauflage von 25.000 Exemplaren entwickelte sich die Zeitung zu einem der einflussreichsten Medien Deutschlands.

1947: Präsentation der ersten Sofortbildkamera

Edwin Herbert Land stellte in New York gemeinsam mit der Firma Polaroid die erste Sofortbildkamera vor. Diese Innovation ermöglichte es, Fotos in wenigen Minuten zu entwickeln – eine Sensation in der Fotografie.

1958: Entstehung des Friedenszeichens

Der Künstler Gerald Holtom entwarf das ikonische CND-Symbol, das als Friedenszeichen weltweite Bekanntheit erlangte. Es wurde ursprünglich für den Londoner Ostermarsch gegen nukleare Aufrüstung entwickelt.

1962: Erste Folge von Meister Eder und sein Pumuckl

Der Bayerische Rundfunk sendete mit Spuk in der Werkstatt die erste Folge der beliebten Hörspielreihe Meister Eder und sein Pumuckl. Die Stimme von Hans Clarin prägte Generationen von Hörern.

1965: Ermordung von Malcolm X

Der Bürgerrechtler Malcolm X wurde in Harlem während einer Rede erschossen. Die Attentäter stammten vermutlich aus dem Umfeld der Nation of Islam, einer Gruppierung, der Malcolm X einst selbst angehörte.

1967: Erster Parallel-Slalom in Wien

Auf der Skipiste Hohe-Wand-Wiese in Wien wurde erstmals ein Parallel-Slalom ausgetragen – ein Wettkampfformat, das sich später im alpinen Skisport etablierte.

1971: Drogenkonvention von Wien

In Wien wurde die Konvention über psychotrope Substanzen beschlossen, die den Konsum bestimmter Drogen regulierte und deren medizinische Verwendung festlegte.

1972: Nixon besucht China

US-Präsident Richard Nixon reiste als erster amerikanischer Staatschef in die Volksrepublik China und traf sich mit Mao Zedong. Dies war ein historischer Schritt zur Annäherung beider Länder.

1976: Beginn der ersten Winter-Paralympics

In Örnsköldsvik, Schweden, wurden die ersten Winter-Paralympics ausgetragen – ein bedeutender Meilenstein im Behindertensport.

1978: Fund des Templo Mayor in Mexiko-Stadt

Arbeiter entdeckten ein Relief der aztekischen Mondgöttin Coyolxauhqui, das zur größten Kultstätte der Azteken, dem Templo Mayor, gehörte.

1989: Václav Havel verurteilt

Der Schriftsteller und Regimekritiker Václav Havel wurde wegen „Rowdytums“ zu neun Monaten Haft verurteilt. Nach der Samtenen Revolution wurde er zum Präsidenten der Tschechoslowakei gewählt.

1992: UN-Friedenstruppe für Jugoslawien beschlossen

Der UN-Sicherheitsrat stimmte für die Entsendung einer Friedenstruppe in das von Kriegen zerrissene Jugoslawien.

1995: Erste Pazifik-Überquerung im Ballon

Steve Fossett überquerte als erster Mensch den Pazifik in einem Heißluftballon und landete nach vier Tagen in Kanada.

1996: Bremer Vulkan stellt Vergleichsantrag

Die traditionsreiche deutsche Werft Bremer Vulkan meldete Insolvenz an, was eine wirtschaftliche Krise in der deutschen Schiffbauindustrie auslöste.

1999: Martin Schmitt gewinnt WM-Gold im Skispringen

Der deutsche Skispringer Martin Schmitt sicherte sich bei der Nordischen Ski-WM die Goldmedaille auf der Großschanze.

2000: Erstausgabe der Financial Times Deutschland

Das deutsche Schwesterblatt der britischen Financial Times erschien erstmals.

2003: Kroatien beantragt EU-Mitgliedschaft

Kroatien stellte in Athen offiziell seinen Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union.

2022: Putin erkennt Donezk und Luhansk an

Wladimir Putin erklärte die selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk für souverän und entsandte Truppen – ein Wendepunkt im Ukraine-Konflikt.

Die Ereignisse des 21. Februar zeigen, wie Geschichte über Jahrhunderte hinweg geschrieben wird – sei es durch politische Entscheidungen, wissenschaftliche Entdeckungen oder kulturelle Meilensteine.

