Schlagerproduzent Jack White ist tot – Musiklegende Horst Nußbaum ist heute gestorben, Hamburg, Berlin – Die deutsche Musikbranche trauert um einen ihrer prägendsten Produzenten: Jack White, mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum, ist tot. Der Musiker, Komponist und Produzent wurde am Mittwoch, den 16. Oktober 2025, im Alter von 85 Jahren tot in seiner Villa im Berliner Stadtteil Grunewald aufgefunden. Nach ersten Informationen der Berliner Polizei wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen.
Jack White war ein Name, der in der deutschen Musikgeschichte untrennbar mit Erfolg, Gefühl und Melodie verbunden bleibt. Er prägte über Jahrzehnte den Klang des Schlagers – und darüber hinaus die Karriere zahlreicher Künstler, die durch seine Produktionen berühmt wurden.
Vom Fußballprofi zum Hitproduzenten
Geboren wurde Horst Nußbaum am 2. September 1940 in Köln. Bevor er seine Liebe zur Musik zum Beruf machte, stand er auf dem Fußballplatz – unter anderem beim VfL Bochum und Kickers Offenbach. Doch die Musik zog ihn schließlich stärker an. Unter seinem Künstlernamen Jack White begann er in den 1970er-Jahren eine beispiellose Karriere als Produzent.
Eine Legende des Schlagers und der internationalen Popmusik, Horst Nußbaum, ist gestorben
White arbeitete mit fast allen Größen der deutschen Schlagerwelt: mit Roland Kaiser, Andrea Jürgens, Tony Marshall, Jürgen Marcus, Mary Roos, Hansi Hinterseer und vielen mehr. Auch internationale Künstler wie David Hasselhoff vertrauten auf sein Gespür für Hits – der Welterfolg „Looking for Freedom“ wurde von ihm produziert und machte 1989 Geschichte.
Insgesamt produzierte Jack White über 1.500 Songs, erhielt mehr als 20 Gold- und Platinauszeichnungen und schrieb unzählige Melodien, die Generationen begleiteten. Seine Produktionen verbanden eingängige Refrains mit professioneller Handwerkskunst – ein Erfolgsrezept, das ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Produzenten aller Zeiten machte.
Eine Persönlichkeit mit Ecken, Kanten und Leidenschaft
Jack White galt als Perfektionist, als jemand, der an seine Musik glaubte und von seinen Künstlern das Beste verlangte. Er war bekannt für seinen Ehrgeiz, seine Detailverliebtheit und seinen unerschütterlichen Glauben an die Macht des Schlagers.
Sein Lebenswerk wurde 2020 mit einer großen Würdigung der Deutschen Phono-Akademie geehrt, die ihn als „einen der letzten großen Architekten des deutschen Schlagers“ bezeichnete.
Jack White ist tot – Ein stiller Abschied
Über die genauen Umstände seines Todes wurde bislang nichts offiziell bekanntgegeben. Nach Angaben der Polizei deutet jedoch vieles auf einen Suizid hin. Freunde und Weggefährten zeigten sich tief betroffen über seinen plötzlichen Tod. In den sozialen Medien äußerten zahlreiche Künstler ihre Trauer und sprachen von einem Mann, der „die Musik gelebt und geliebt“ habe.
Mit Jack White verliert Deutschland eine Produzentenlegende, deren Einfluss weit über das Genre hinausreicht. Seine Melodien werden bleiben – als Teil der musikalischen DNA einer ganzen Nation.
Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts ist in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. (hk)