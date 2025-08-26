Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Schwere Beine: 15 Minuten Bewegung am Tag helfen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blog-G, Buntes, Deutschland-News, Thema Gesundheit, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Gesundheit-Krankheit-Prävention-Naturheilkunde-Vitamine-Mineralstoffe

Schwere Beine: 15 Minuten Bewegung am Tag helfen – Das „HausArzt-PatientenMagazin“ zeigt, wie Sie die Venenpumpe in wenigen Minuten in Schwung bringen.

Wer im Sommer das Gefühl hat, schwere und angeschwollene Beine zu haben, sollte sich mehr bewegen. Der Grund sind häufig schwache Venenwände und -klappen, die dem Druck des Blutstroms nicht mehr standhalten und ausleiern. In den unteren Extremitäten „versackt“ dann das Blut, das eigentlich zum Herzen zurücktransportiert werden sollte. Wer sich außerdem wenig bewegt, vielleicht im Sitzen arbeitet, hat zudem das Problem, dass die Venenmuskelpumpen nicht ausreichend aktiviert werden. Diese Muskeln sind der Motor, der den Rückfluss des Blutes unterstützt. Das berichtet das „HausArzt-PatientenMagazin“ in seiner aktuellen Ausgabe.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Übung „Ferse-Spitze“ im Sitzen

Dagegen hilft am besten jeden Tag eine Viertelstunde Zeit für Venengymnastik. Zum Beispiel – wenn Sie ohnehin schon auf einem Bürostuhl sitzen – die Übung „Ferse-Spitze“. Dabei sollten Ihre Oberschenkel einen rechten Winkel zu den Unterschenkeln bilden. Die Füße stehen parallel. Stellen Sie nun die linke Fußspitze und die rechte Ferse auf den Boden, anschließend die linke Ferse und die rechte Fußspitze. Das trainiert die Muskeln im Sprunggelenk und in der Wade. 20-mal wiederholen, kurze Pause und noch eine Runde.

Erläuterungen zu weiteren Übungen, wie den „Zehenspitzen-Stand“ oder die „Fußwippe„, finden Leserinnen und Leser im „HausArzt-PatientenMagazin“.

Die Ausgabe III-2025 wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.

Holger Korsten ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung

***
Text: Wort & Bild Verlagsgruppe – Gesundheitsmeldungen

Das könnte Sie auch interessieren ...

Leitartikel: Merz & Co. in der Realitätsblase - Wie lange noch ignorieren CDU und SPD den Zorn der Bürger?

Tasso: Giftköder - Gefahren vorbeugen, im Ernstfall richtig reagieren

Filmabend im Hospiz Am Wasserturm in Rodgau am 3. September: „Der geilste Tag“ mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

Gespräche am Ende des Weges - Worte, die bleiben

Karaoke-Party Bremerhaven am 5. September 2025 in der Stadtbibliothek im Hanse Carré

Trauer-Café im Mehrgenerationenhaus Eltville

Landeshauptstadt Saarbrücken und ADFC laden zu Entdeckungstour per Rad durch den Bezirk West ein

Sonntagsfrage vom 24. August 2025: AfD im RND-Durchschnitt vor der Union - INSA zeigt Patt - klare Gewinne in NRW

Amsterdam investiert 100.000 € in Mini-Treppen an den berühmten Grachten - Katzen und Wildtiere sollen nicht mehr ertrinken

Spendenlauf der Lebenshilfe machte Station in Ratingen

Gesundheitsminister Philippi: Praxisgebühren sind unsozial und der völlig falsche Weg

Mythos Klimaanlage: Macht sie wirklich krank?

Warum Spazierengehen ein Comeback erlebt

Lebensstil: So gewinnen Sie zusätzliche Lebensjahre

Neuer Diakonie-Ratgeber „Gut versorgt zu Hause“

Klimaspaziergang in Ratingen

Schlagworte: #26.08.2025 #Aktuell #Fußwippe #Gesundheit #Gesundheitspolitik #Gesundheitstipps #Gesunheitsnews #HausArzt-PatientenMagazin #Medizin #Nachrichten #News #Ratgeber #Schwere Beine #Zehenspitzen-Stand

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com