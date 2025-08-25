Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Karaoke-Party Bremerhaven am 5. September 2025 in der Stadtbibliothek im Hanse Carré

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Bremen, Buntes, Deutschland-News, Events, Freizeit und Hobby, Gesellschaft, Kunst und Kultur, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Bremerhaven-Bremen

Karaoke-Party Bremerhaven am 5. September 2025 in der Stadtbibliothek im Hanse Carré – Einmal vor Publikum im Mittelpunkt stehen und alles aus der Stimme herausholen?

Gelegenheit dazu bietet die Karaoke-Party am Freitag, dem 5. September 2025, in der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr in der Zentralbibliothek im Hanse Carré, Bürgermeister-Smidt-Straße 10.

Teilnehmen können alle Sängerinnen und Sänger ab 16 Jahren – ob alleine, im Duett oder als Gruppe. Es stehen reichlich Songs zur Auswahl, auch für Getränke ist gesorgt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Bremen

***
Text: Pressestelle – Magistrat der Stadt Bremerhaven

Das könnte Sie auch interessieren ...

Trauer-Café im Mehrgenerationenhaus Eltville

Landeshauptstadt Saarbrücken und ADFC laden zu Entdeckungstour per Rad durch den Bezirk West ein

Sonntagsfrage vom 24. August 2025: AfD im RND-Durchschnitt vor der Union - INSA zeigt Patt - klare Gewinne in NRW

Amsterdam investiert 100.000 € in Mini-Treppen an den berühmten Grachten - Katzen und Wildtiere sollen nicht mehr ertrinken

Spendenlauf der Lebenshilfe machte Station in Ratingen

Gesundheitsminister Philippi: Praxisgebühren sind unsozial und der völlig falsche Weg

Mythos Klimaanlage: Macht sie wirklich krank?

Warum Spazierengehen ein Comeback erlebt

Lebensstil: So gewinnen Sie zusätzliche Lebensjahre

Neuer Diakonie-Ratgeber „Gut versorgt zu Hause“

Klimaspaziergang in Ratingen

Sozialverband VdK: Bevorzugung von Privatversicherten ist bittere Realität

Sozialbetrug & Bürgergeld-Skandal: Türkischer TV-Moderator kassiert 270.000 € in Deutschland

Fahrradcodierung am 13. September 2025 auf dem Umstädter Bauernmarkt

Sommertheater in historischen Stadtkernen der Landeshauptstadt Potsdam: „Der neue Menoza oder Geschichte des cumbanischen Prinzen Tandi“ am Neuendorfe...

Senioren-Sicherheitsberater Neuwied: Kostenlose Info am 5. September

Schlagworte: #25.08.2025 #Aktuell #Hanse Carré #Karaoke #Karaoke-Party #Karaoke-Party Bremerhaven #Nachrichten #News #Stadtbibliothek #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps #Zentralbibliothek

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com