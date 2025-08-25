Karaoke-Party Bremerhaven am 5. September 2025 in der Stadtbibliothek im Hanse Carré – Einmal vor Publikum im Mittelpunkt stehen und alles aus der Stimme herausholen?
Gelegenheit dazu bietet die Karaoke-Party am Freitag, dem 5. September 2025, in der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr in der Zentralbibliothek im Hanse Carré, Bürgermeister-Smidt-Straße 10.
Teilnehmen können alle Sängerinnen und Sänger ab 16 Jahren – ob alleine, im Duett oder als Gruppe. Es stehen reichlich Songs zur Auswahl, auch für Getränke ist gesorgt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.
Text: Pressestelle – Magistrat der Stadt Bremerhaven