Seniorin aus Schwerin bedankt sich bei ehrlicher Finderin – Eine Seniorin aus Schwerin wollte es Dieben besonders schwer machen und verstaute das gerade von der Sparkasse abgehobene Bargeld nicht – wie immer – in ihrer Handtasche. Den Umschlag mit 700 Euro wollte sie diesmal lieber dicht am Körper aufbewahren und steckte ihn in eine Jackentasche. Aber nicht tief genug. So ging der Briefumschlag am vergangenen Mittwoch verloren. Und wurde von einer Jugendlichen gefunden. Die gab das Geld bei der Polizei ab, die mit einem öffentlichen Aufruf nach der Besitzerin suchte.
„Den Aufruf habe ich am Donnerstagabend im Fernsehen gesehen. Da hatte ich aber schon eine schlaflose Nacht hinter mir“, erzählt die 82-Jährige Seniorin. Nachdem sie die Summe am Mittwoch bei der Sparkasse abgehoben hatte, besuchte sie eine Freundin – erst am Abend bemerkte sie den Verlust. Die Suche am Donnerstag blieb erfolglos. Die Seniorin wollte am Freitag noch beim Fundbüro nachfragen, weil ihr die Sparkassen-Mitarbeiterin diesen Rat gegeben hatte. Dann kam der Aufruf im Fernsehen. Und die Erleichterung.
Im Fundbüro konnte sie die Umstände des Verlustes und den Umschlag genau beschreiben. Sie kannte auch die genaue Summe, die die Polizei im Aufruf nicht genannte hatte. Das Geld wird nun vom Fundbüro auf ihr Konto überwiesen. Als Nächstes möchte sich die Seniorin mit dem jungen Mädchen treffen – und sich persönlich bei der ehrlichen Finderin bedanken. Und natürlich steht ihr auch ein Finderlohn zu.
Text: Pressestelle Landeshauptstadt Schwerin