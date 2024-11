Showdown in Amerika: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Harris und Trump!

Posted in

Showdown in Amerika – Am heutigen 5. November 2024 wählen die Vereinigten Staaten ihren nächsten Präsidenten. Die Kandidaten sind die Demokratin Kamala Harris und der Republikaner Donald Trump. Aktuelle Umfragen deuten auf ein äußerst knappes Rennen hin.

Nationale Umfragen

Laut dem Umfrageportal „FiveThirtyEight“ liegt Donald Trump landesweit bei 48 Prozent, während Kamala Harris 47,7 Prozent erreicht – eine Differenz von nur 0,3 Prozentpunkten.

Swing States

Die Entscheidung wird voraussichtlich in den sogenannten Swing States fallen, in denen keine der beiden Parteien traditionell dominiert. Besonders im Fokus stehen sieben Bundesstaaten: Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. In diesen Staaten sind die Umfragewerte ebenfalls äußerst eng.

Arizona : Trump 49 Prozent, Harris 46,5 Prozent.

: Trump 49 Prozent, Harris 46,5 Prozent. Georgia : Trump 48,5 Prozent, Harris 47,1 Prozent.

: Trump 48,5 Prozent, Harris 47,1 Prozent. Nevada : Trump 47,9 Prozent, Harris 47,3 Prozent.

: Trump 47,9 Prozent, Harris 47,3 Prozent. Michigan : Harris 47,8 Prozent, Trump 47,1 Prozent.

: Harris 47,8 Prozent, Trump 47,1 Prozent. North Carolina : Trump 48,4 Prozent, Harris 47,2 Prozent.

: Trump 48,4 Prozent, Harris 47,2 Prozent. Pennsylvania : Trump 48 Prozent, Harris 47,7 Prozent.

: Trump 48 Prozent, Harris 47,7 Prozent. Wisconsin: Harris 48,2 Prozent, Trump 47,4 Prozent.

Quelle: Bild

Bedeutung des Electoral College

In den USA wird der Präsident nicht direkt vom Volk gewählt, sondern durch das Electoral College, bestehend aus 538 Wahlleuten. Ein Kandidat benötigt mindestens 270 Stimmen, um zu gewinnen. Die meisten Staaten vergeben ihre Wahlleute nach dem „Winner-takes-all“-Prinzip, was den Ausgang in den Swing States besonders entscheidend macht.

Fazit

Die aktuellen Umfragen spiegeln ein äußerst enges Rennen wider, sowohl auf nationaler Ebene als auch in den entscheidenden Swing States. Kleine Verschiebungen in der Wählerpräferenz könnten den Ausschlag geben. Beide Kandidaten haben ihre letzten Wahlkampfauftritte daher auf diese Schlüsselstaaten konzentriert. Die US-Wahlen sind aktuell in vollem Gange und die ganze Welt schaut gespannt auf das Ergebnis, das den zukünftigen Kurs der Vereinigten Staaten bestimmen wird.

UPDATE 21:17 Uhr – Ein erstes Wahlergebnis

Heute, am Dienstag, dem 5. November, sind über 200 Millionen US-Bürger zur Wahl aufgerufen. Während das endgültige Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2024 möglicherweise erst in den kommenden Tagen oder sogar Wochen feststehen wird, gibt es schon ein erstes Wahlergebnis – aus dem kleinen Skiort Dixville Notch im US-Bundesstaat New Hampshire, nahe der kanadischen Grenze.

In dem Dorf mit nur sechs Wahlberechtigten öffnete das Wahllokal bereits um Mitternacht (Ortszeit), sodass die Stimmen kurze Zeit später ausgezählt waren. Das Resultat: Ein genaues Unentschieden. Drei Bürger stimmten für die Demokratin Kamala Harris, drei für den Republikaner Donald Trump, was eine Wahlbeteiligung von 100 Prozent bedeutet. Das knappe 3:3-Ergebnis symbolisiert die enge Wahlentscheidung, die sich in den letzten Umfragen der vergangenen Wochen bereits abzeichnete.

UPDATE 06.11.2024, 06:00 Uhr – Trump führt deutlich

Der Wahlsieg von Donald Trump ist zwar noch nicht besiegelt, aber er wird in den nächsten Stunden erwartet.

Donald Trump führt derzeit in den entscheidenden Swing States und steuert auf einen möglichen Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2024 zu. In Georgia und Pennsylvania, zwei der noch ausstehenden Swing States, sieht es ebenfalls stark nach einem Gewinn für Trump aus. Der dritte Swing State, der beinahe vollständig ausgezählt ist, zeigt ebenfalls einen klaren Vorsprung für Trump – rund 90 % der Stimmen sind dort bereits erfasst, und ein Umschwung zugunsten der Demokraten ist kaum noch möglich. Aktueller Zwischenstand: 169 (Harris) : 230 (Trump)