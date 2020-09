Speyer – Umwelt: Hinweis auf Baumpflege- und Baumfällarbeiten entlang des Brucknerwegs

Speyer – Umwelt: Aufgrund von Baumpflege- und Baumfällarbeiten ist am Dienstag, 6. Oktober 2020, zwischen 8.00 und 16.00 Uhr, eine Vollsperrung des Brückenbereichs im Brucknerweg, inklusive der Brückenauf- und -abfahrt, erforderlich. Der Verkehr für die Lehárstraße ist von der Sperrung nicht betroffen. Die Zufahrt zum Restaurant Waldschlössel ist in dieser Zeit nur über Dudenhofen möglich.

Entlang des Brucknerwegs stehen 43 Stieleichen, die unter der Trockenheit der letzten zwei Jahre massiv gelitten haben. Den Grundstein hierfür legte das Jahr 2018, das nur rund 75 Prozent der normalen Regenmenge brachte. Seitdem gab es zwar einige Monate, die statistisch gesehen zu nass waren, das ändert jedoch nichts an der Grundproblematik, dass gerade im Frühjahr und Sommer, wo die Natur viel Wasser benötigt und auch mehr verdunstet, viel zu wenig Regen fällt. Dies war auch 2019 und 2020 der Fall, sodass weder Böden noch Grundwasser bislang auch nur annähernd die Chance hatten, sich zu erholen.

Durch diese Trockenheit wurden die Bäume am Brucknerweg stark geschwächt, sodass zwei Eichen abgestorben sind und an 41 Eichen einiges an Totholz vorhanden ist. Die Abteilung Stadtgrün wird daher am 6. Oktober umfassende Baumpflegearbeiten sowie die Fällung der zwei abgestorbenen Eichen durchführen.

Stadtverwaltung Speyer

Maximilianstraße 100

67346 Speyer