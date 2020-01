Stadt Braunschweig – Aktueller Hinweis: Anmeldungen für das Kita-Jahr 2020/2021 noch bis Mitte Februar

Erstellt in

Braunschweig (NI) – Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Braunschweig erinnert alle Eltern, die für ihr Kind ab August 2020 einen Betreuungsplatz suchen, ihre Kinder bis spätestens Mitte Februar anzumelden.

Die Anmeldung für die Betreuung in Krippe und Kindergarten erfolgt für alle Einrichtungen der Stadt Braunschweig und der freien Träger von Kindertagesstätten über das offizielle Online-Portal „Kita-Finder“ (www.braunschweig.de/kita-finder).

Ratsuchende Eltern werden bei Bedarf von der Platzvermittlung im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie telefonisch oder persönlich unterstützt. Dafür ist eine vorherige Terminabsprache erforderlich. Termine können unter www.braunschweig.de/termin online gebucht werden. Als Ansprechpartnerinnen stehen Christiane Schmidt und Undine Isensee unter der Rufnummer 0531/470-8493 zur Verfügung. Per Mail können sich Eltern an kita-platzvermittlung@braunschweig.de wenden.

Alternativ zur Betreuung in Kindertagesstätten stehen auch die Angebote der familiennahen Betreuung in Kindertagespflege zur Verfügung. Hierzu erfolgt keine Voranmeldung über den Kita-Finder. Beratung und Vermittlung für interessierte Familien bietet das zentrale Familien-Service-Büro für Kindertagespflege „Das FamS“ an. Weitere Informationen unter www.dasfams.de oder unter der Telefonnummer 0531/12055440.

***

Stadt Braunschweig

Referat Kommunikation

Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig