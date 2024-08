Tag der Alpakas in Peru – Día Nacional del Alpaca am 1. August

Posted in

Tag der Alpakas – Jedes Jahr am 1. August feiert Peru den Día Nacional del Alpaca, um die Bedeutung dieses einzigartigen Tieres für das Land zu würdigen. Diese Feierlichkeit wurde 2012 durch die Resolución Ministerial Nº 429-2012-AG des peruanischen Ministeriums für Landwirtschaft und Bewässerung ins Leben gerufen. Ziel des Tages ist es, die Zucht von Alpakas zu fördern, ihre wirtschaftliche Bedeutung hervorzuheben und die kulturellen Traditionen rund um diese Tiere zu pflegen.

Bedeutung der Alpaka für Peru

Die Alpaka ist nicht nur ein Symbol der kulturellen Identität der Hochlandregionen, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Peru ist Heimat von etwa 87 % der weltweiten Alpakapopulation, was etwa 3,6 Millionen Tiere umfasst. Diese Tiere liefern eine extrem feine, langlebige und vielseitige Faser, die in der Textilindustrie weltweit geschätzt wird. Ihre Faser, die in verschiedenen natürlichen Farben erhältlich ist, gilt als ökologisch nachhaltig und bietet eine Alternative zu synthetischen Materialien​​.

Feierlichkeiten und Aktivitäten

Der Día Nacional del Alpaca (Tag der Alpakas) wird mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert, insbesondere in Regionen wie Arequipa und Puno, die für ihre großen Alpakabestände bekannt sind. In Arequipa umfasst das Programm unter anderem eine Ausstellung verschiedener Alpakarassen, eine offizielle Eröffnungszeremonie, Modenschauen und eine Verkostung von Alpakafleisch. Zudem werden verdiente Züchter und Handwerker ausgezeichnet​​.

In Puno, speziell in der Hauptstadt der Provinz Carabaya, Macusani, wird der Tag mit traditionellen Zeremonien wie der Señalacuy, einem Alpaka-Champion-Parade und diversen handwerklichen und gastronomischen Wettbewerben begangen. Diese Feierlichkeiten sollen die harte Arbeit der Züchter würdigen und den Verbrauch von Alpakaprodukten fördern​​.

Wirtschaftliche und ökologische Aspekte

Die Alpakazucht spielt eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Stabilität der Hochlandbewohner. Die Fasern und andere Produkte der Alpakas werden weltweit exportiert, was erheblich zur Einkommensgenerierung der ländlichen Gemeinden beiträgt. Zudem trägt die Alpakazucht zur Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung bei, da Alpakafleisch eine wichtige Proteinquelle für die Familien in den Hochlandregionen darstellt​​.

Fazit zum Tag der Alpakas

Der Día Nacional del Alpaca, also der Tag der Alpakas, am 1. August ist nicht nur eine Feier der kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung der Alpakas für Peru, sondern auch ein Ausdruck des Respekts und der Wertschätzung für die Traditionen und das Erbe, das diese Tiere repräsentieren. Es ist ein Tag, an dem die Bedeutung der Alpakazucht für die nachhaltige Entwicklung und die Erhaltung der Biodiversität im Andenhochland hervorgehoben wird.

