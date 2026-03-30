Tag des offenen Denkmals 2026 – Anmeldung für die Teilnahme ab April möglich – Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz lädt alle Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer, egal ob Private, Vereine und Institutionen, ein, ihre Denkmale beim Tag des offenen Denkmals am 13. September zu präsentieren. Vom 1. April bis zum 30. Juni können die Denkmale online unter www.tag-des-offenen-denkmals.de angemeldet werden. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „Netzwerke: Denkmale und Infrastruktur„.
Bundesweit liegt in diesem Jahr der Fokus auf den Themen Bewegung, Austausch und Verbindungen, die durch Denkmale erzeugt oder begünstigt werden. Der Tag soll das Bewusstsein für die Relevanz von Kulturdenkmalen und des Denkmalschutzes weiter stärken. Er ist auch Anlass, sich mit neuen Personen zu vernetzen, ob mit Besucherinnen und Besuchern oder schon vorher mit Gleichgesinnten, die aus ihrer Dorfschule, der alten Scheune oder dem Trafohäuschen noch Erinnerungen teilen.
Bitte auch den Landkreis informieren
Der Landkreis bittet darum, im Falle einer Anmeldung auch die Kreisverwaltung über die Teilnahme zu informieren. Da die Anmeldung zentral über die Stiftung läuft, liegen dem Landkreis diese Informationen nicht automatisch vor. Mit einer kurzen Rückmeldung helfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Anfragen zu beantworten und gezielt auf das vielfältige Angebot in der Region hinzuweisen.
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Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)