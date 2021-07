Erstellt in

Lübecker:innen sollten Bus oder Bahn nutzen.

Travemünde (SH) – Die Hansestadt Lübeck weist drauf hin, dass bereits jetzt, 13 Uhr, die Parkplatzkapazitäten im Ortsteil Travemünde erschöpft sind. Tagesgäste werden gebeten, von einer Anreise Abstand zu nehmen. Lübecker:innen sollten auf Bus oder Bahn umsteigen.

„So gern wir auch Gäste aus aller Welt und der Region anlässlich der Travemünder Woche begrüßen, in diesem Jahr ist es vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie leider noch nicht wie bekannt möglich“, so Bürgermeister Jan Lindenau. „Die diesjährige Travemünder Woche ist aufgrund der stark begrenzten Kapazitäten in erster Linie ein Fest für die Segler:innen, Lübecker:innen und unsere Übernachtungsgäste“, betont der Bürgermeister.

Aktuelle Informationen zu Busverbindungen sind online abrufbar unter www.sv-luebeck.de

Aktuelle Informationen zu Bahnverbindungen sind online abrufbar unter www.nah.sh

