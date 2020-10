Trier – Hinweis zu Halloween: Stadt bittet um Zurückhaltung

Trier – Hinweis zu Halloween: (mic) Ordnungsdezernent Thomas Schmitt ruft die Triererinnen und Trierer dazu auf, am Samstag möglichst keine Halloween-Partys zu feiern und Kinder und Jugendliche nicht um die Häuser ziehen zu lassen.

Thomas Schmitt: „Streng genommen ist das derzeit nicht verboten, es widerspricht aber den ab Montag bundesweit geltenden Anstrengungen, die Kontakte möglichst weit zu reduzieren.“

Die Gräbersegungen an Allerheiligen sind in Trier möglich. Der Ordnungsdezernent ruft Besucher von Friedhöfen am Sonntag aber ausdrücklich dazu auf, die Abstandsregeln einzuhalten und Mund-Nasen-Bedeckungen auch im Freien zu tragen.

