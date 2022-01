Trier – Stellungnahme: Manipuliertes Impfplakat im Umlauf

Trier – (jop) In den sozialen Netzwerken kursiert aktuell ein Foto, auf dem ein Impfplakat der Stadtverwaltung Trier zu sehen ist, auf das eine unbekannte Person den Zusatz „Impfen macht frei“ montiert hat. Das Plakat der Stadt wirbt für Impfen ohne Termin.

Der fremde Zusatz ist in den Corporate-Design-Farben der Stadtverwaltung gestaltet und erweckt so den Eindruck, dass es sich um einen offiziellen Beisatz handelt.

Der Zusatz „Impfen macht frei“ erinnert an die Phrase „Arbeit macht frei“, die durch ihre Verwendung als Toraufschrift an den nationalsozialistischen Konzentrationslagern bekannt wurde. Die Phrase wird heute als zynische und die Opfer verhöhnende Parole zur Verschleierung der menschenunwürdigen Behandlung in den Konzentrationslagern aufgefasst.

Dieser Zusatz stammt selbstverständlich nicht von der Stadtverwaltung Trier, die sich ausdrücklich davon distanziert. Es handelt sich bei diesem Bild um ein Fake und nicht um die offizielle Impfkampagne der Stadt Trier. Die Stadt Trier prüft rechtliche Schritte.

***

Presseamt Trier